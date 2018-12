“Con Kovac no pasa nada”: James y su presente en el Bayern

En medio de su recuperación y el inicio de unas cortas vacaciones, el colombiano James David Rodríguez ofreció este jueves una conferencia de prensa en Bogotá, en la que reconoció que José Pékerman “dejó un gran legado en la Selección Colombia y el director técnico que llegue debe hacer las cosas bien”.

El volante creativo del Bayern Múnich y la Selección Colombia presentó unos diseños propios para la marca suiza de relojes Hublot, en la que predomina el 10 como su principal característica, un número que ha identificado la imagen James en el mundo deportivo.

“El 10 significa mucho, es el número que tengo desde los 4 años y siempre me ha identificado, ahora estoy con el 11 en el Bayern, pero no importa. El 10 me ha dado mucho en el fútbol”, aseguró James.

Con respecto al legado que dejó José Pékerman en la tricolor, el 10 colombiano dijo: “Antes teníamos una mentalidad y con José adquirimos la de poder ganar, de competir siempre, José deja un legado grande, de hecho estoy triste porque no pudo continuar, pero el que venga debe hacer las cosas bien y tenemos una camada importante, con jugadores jóvenes de mucho talento”.

Para James, a la Selección debe llegar “un técnico que sepa, que tenga experiencia con jugadores grandes, un técnico que tenga un gran roce sería bueno que venga. Entre más rápido tengamos al técnico de la Selección será mucho mejor, pero no lo manejamos nosotros, así que ojalá sea rápido”.

“Todos sabemos que tenemos excelentes jugadores, cuando uno quiere ir a hacer cosas buenas, todo pasa a un segundo plano, cuando quieres poder conseguir cosas grandes, con quien toque jugar, hay que salir por cosas grandes”, agregó el goleador y autor del mejor gol de la Copa Mundial de la FIFA Brasil-2014.

Acerca del fútbol femenino en Colombia, el 10 manifestó: “Felicitar al Atlético Huila, a las niñas y creo que cualquier persona que deje en alto el nombre de nuestro país tiene que tener apoyo siempre, sea cualquier deporte, hay que tener apoyo siempre y en este caso son las niñas que consiguieron cosas grandes”.

En referencia a los trabajos de Arturo Reyes con la Selección Colombia, James admitió: “Me sorprendió mucho, sus conceptos tácticos, lo que quería, sus entrenamientos, que lo hizo muy bien, pensando en el día de la competencia, es un técnico bueno y con los jugadores jóvenes de la sub20 va a hacer cosas buenas”.

Finalmente, el 10 colombiano comentó: “Mi presente es el Bayern, tengo contrato con ellos hasta junio, estoy bien, estoy tranquilo, ya en junio veremos y ahora sólo pienso en lo que es Bayern, para estar fuerte con ellos e iniciar muy bien el año. Con Kovac no pasa absolutamente nada, Bayern es un club de gente buena, es un grupo sano y no pasa absolutamente nada”.

Con el reloj que diseñó James, se unió a embajadores de la marca como Falcao, Pelé, Usaint Bolt y Kylian Mbappé, entre otros, con el modelo Big Bang edición limitada, que por la transparencia de su carátula permite la admiración del calibre HUB4700 de remonte automático con 50 horas de autonomía a alta frecuencia (5 Hz).

James estuvo durante tres semanas en la fábrica de Hublot en Suiza, junto a todo el equipo relojero para precisar los detalles que llevaría el nuevo Big Bang, son tres piezas diferentes en las que el jugador colombiano participó.