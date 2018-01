Quiero quedarme y jugar en Colombia: Wason Rentería

En silencio, casi que pasando inadvertido, Wason Rentería Cuesta va del gimnasio al camerino del Polideportivo Sur, mientras los jugadores de Envigado adelantan el entrenamiento bajo la órdenes del técnico Rubén Darío Bedoya.

Hace una pausa antes de ingresar al camerino y con algo de nostalgia mira el campo, como queriendo correr y cumplir con el trabajo de definición que están haciendo los delanteros. Pero sabe que aún no es tiempo de regresar. Le faltan dos semanas para poder terminar con su recuperación, no se puede adelantar, pues de lo que haga en este tiempo depende su regreso a las canchas.

EL COLOMBIANO habló con el campeón suramericano sub-20 de Colombia en 2005 y de la Libertadores con el Internacional de Brasil en 2006.

¿Cuál es su situación actual en el fútbol?

“Por el momento estoy trabajando la recuperación en Envigado, no tengo nada concreto para volver a jugar, solo me abrieron la puerta para hacer varias sesiones y seguir con el proceso; hasta el momento todo va bien”.

¿Y tiene opción de quedarse con los naranjas?

“Hasta el momento no se ha hablado a fondo sobre el tema, estoy haciendo toda la rutina de recuperación, contento porque se ha visto la evolución y espero que en los próximos días se pueda concretar algo para quedarme. Si no seguiré trabajando”.

¿Qué le dijo el médico, cuándo podría regresar al campo de juego?

“El doctor Guerrero (Óscar) me dijo que trabajando juicioso serían dos o tres semanas para estar ya listo y volver al campo, en eso estoy”.

Se habla de que Bucaramanga también quiere contar con usted, ¿dónde le gustaría jugar?

“Me gustaría quedarme acá, mi familia está radicada en Medellín y por eso me quiero quedar en Colombia, pero lo primero es recuperarme y físicamente estar bien, porque así cualquier opción se puede dar”.

El año pasado estuvo en Brasil, ¿cuál es su balance?

“Jugué en el Club Atlético Tubarão (disputa el Campeonato Catarinense Serie A), hice 11 goles y luego pasé a la B, al Guaraní Fútbol Club y allí tuve una lesión de la rodilla, por eso en noviembre me hice una limpieza de menisco y desde esa época hasta ahora estoy con el tema de la recuperación”.

Lastimosamente las lesiones no lo han dejado tranquilo...

“Sí, ahora gracias a Dios estoy con salud, las veces que he actuado siempre he respondido, hay que seguir trabajando y todavía me quedan varios años de fútbol y espero volver a hacerlo con éxito”.

¿Por las lesiones ha pensando en no seguir?

“No, estoy mentalizado en recuperarme, y espero que mi empresario pueda organizar todo para jugar, lo importante es volver a estar bien físicamente”.

¿Qué piensa de este Envigado?

“Es un grupo muy joven que lucha por su sueños, con expectativas y ojalá en este torneo les vaya muy bien”. .