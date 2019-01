Cano: “DIM, mi amor por vos nunca cambiará”

Después del prolongado silencio que mantuvo en vilo a los hinchas y que solo terminó este lunes con la firma del contrato que lo vincula un año más con el Medellín, el argentino Germán Ezequiel Cano no solo trinó en su cuenta de Twitter, sino que habló con los medios luego de su primer entrenamiento con el equipo, este martes en Llanogrande.

“Digan lo que digan mi AMOR por vos nunca cambiará @DIM_Oficial. FELIZZZZZ”, escribió en la red social el “Matador”, que continuará buscando un título con el Poderoso y el honor de ser el goleador histórico del club (solo es superado por cuatro tantos por su compatriota José Vicente Grecco).

“Espero que tengamos un gran año, como lo hicimos en 2018”, comentó Cano, al señalar que durante las negociaciones sintió mucha incertidumbre y en las cuales ambas partes cedieron para llegar a un acuerdo que tiene dichosa a la fanaticada.

En relación con su estado físico actual, manifestó que está bien porque trabajó durante 16 días con un entrenador en Argentina que siempre prepara a los jugadores que vienen de Europa. “Solo me falta el contacto con el balón, algo que se logra en dos o tres días y quedamos perfectos para empezar a competir”.

Sobre los nuevos compañeros que llegaron a reforzar el medio campo y el ataque escarlata, dijo que pueden aportar mucho para pelear la Copa Libertadores y el campeonato. “Importante que también de mitad de cancha para adelante nos den de comer, como siempre digo, que nos aporten volumen de juego y opciones de gol”.

Confesó que al momento de decidir volver puso muchas cosas en la balanza y que la prioridad fue su familia, saber que tiene una hinchada que lo respalda y la gente que lo apoya en la calle. “Eso en otro lado no lo voy a conseguir, y no lo quiero perder, lo quiero mantener; acá soy feliz, estoy contento, por eso me quedé. Aunque falta mucho, me gustaría terminar mi carrera acá”, comentó el delantero que dice estar apto para jugar ante Patriotas.