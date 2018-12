“Siento que represento a los históricos”: David González

Por john eric gómez marín

El último mohicano. Así se le podría poner a la historia de David González en la actual final que disputa con el Independiente Medellín y que tuvo su primer lance anoche con el Junior en Barranquilla.

Sin dudas, por resultados y títulos, David es el portero más importante en la historia de este club y, seguramente, que en el momento que decida colgar los guantes pasarán muchas generaciones de guardametas para igualar lo que él ha logrado.

Independiente del resultado que se haya dado en el Metropolitano, positivo o negativo, tiene muy claro que las finales de ida y vuelta se juegan a 180 minutos y hay que intentar tener equilibrio en los dos encuentros.

Antes del cotejo de este sábado hablamos con el guardavallas escarlata sobre el momento que atraviesa el equipo y la ascendencia que él tiene en el grupo. Acá sus reflexiones para esta final, que culminará el próximo 16 de diciembre en el Atanasio.

Otra final más y para hacer historia...

“Es muy motivante poder estar en estas instancias de nuevo, es a lo que uno siempre aspira como jugador y ojalá que se pueda hacer de la mejor manera, que además de disfrutarla podamos hacer las cosas bien y que sepamos mantener la cabeza bien puesta y poder cerrar de la mejor manera en el Atanasio”.

Es una serie pareja...

“Desde hace un par de años con Junior hemos tenido unos duelos importantes, cerrados, no nos han pasado por encima de forma fácil. Les hemos ganado e igual ellos, será difícil pero se han dado buenos resultados y ojalá esta serie sea favorable a nosotros”.

¿Cómo fueron los días previos a esta final?

“Hubo trastorno por lo de cambio de fechas, pero de ahí para adelante fue una semana en la que mantuvimos la cabeza bien puesta, estuvimos tranquilos y a la espera de que llegara el primer juego”.

¿Cuáles son los puntos fuertes del rival?

“Junior tiene individualidades importantes más que el colectivo, con actuaciones como las de Luis Díaz, Teo y Jarlan cuando se le prende la lámpara con su pegada y habilidad. Además de Cantillo que saca al onceno desde atrás. Ya eso lo sabemos y conocemos al rival”.

¿Y la gran fortaleza del Medellín en este semestre?

“Desde que el equipo adquirió solidez con William (Parra) y Larry (Angulo) sabe soltarse a jugar y defender también. Hallamos equilibrio y la idea es mantenerlo hasta el último compromiso para podernos quedar con el título”.

¿Cómo ha influido su liderazgo en el grupo?

“Tengo la experiencia de una final que perdimos contra el Cali en 2015 y recuerdo muy bien que cuando me monté en el bus para el partido de vuelta vi a varios muchachos desdibujados desde la parte anímica y así no se puede salir a jugar un partido de fútbol. Por eso les digo que jueguen el encuentro como cualquier otro, simplemente si ganás vas a vivir lo más lindo que es ser campeón”.

¿Cómo lograr que el grupo lo asuma así?

“Tratar de mantener a los compañeros alegres, que mantengan su cotidianidad, que no haya nada distinto en su estado de ánimo, que se entrenen igual y hacerles saber que los que ya hemos tenido la oportunidad de vivir esto varias veces, los vamos a saber guiar y aconsejarlos para afrontar estas situaciones, pero hay que decirles que mantengan la cabeza tranquila”.

¿El nuevo balón incidirá en esta final?

“Me ha gustado y se parece más a los de competencias internacionales, se mueve bastante y lo he notado porque me gusta agarrar la pelota venga de donde venga, y en los últimos enfrentamientos me ha costado. Pero es inevitable esa situación porque el fútbol va encaminado en favor de los delanteros y en contra de los porteros”.

¿Cuál es el mejor planteamiento para esta instancia definitiva?

“Va a depender mucho de cómo se vaya desarrollando la serie, y tocará tomar correctivos y se definirá en cada compromiso”.

¿Será muy distinto el duelo final en Medellín al primero en Barranquilla?

“Todos los encuentros son diferentes, hay una rivalidad que se ha venido creando con ellos, pero será también un bonito partido de dos grandes equipos. Trataremos de estar lo más tranquilos posibles para cerrar de buena manera”.

¿Usted es un referente de los últimos jugadores históricos que ha tenido este DIM?

“La verdad es que siento que los represento a ellos y mantengo una muy buena relación con Mao, Choronta, Roberto Carlos, Jorge Serna, David y Ricardo (los dos últimos aún hacen parte de la institución). Cuando veo que mis compañeros con los que ganamos cosas importantes ya no están y soy el último que quedo acá, me siento contento. Obviamente yo era el más joven de esa camada. Sé que ellos están felices, son hinchas del equipo y quieren ver al Medellín campeón” n