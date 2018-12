La defensa siempre hizo sufrir al Medellín

DAVID GONZÁLEZ NO LOS PODÍA SALVAR SIEMPRE



1. La zaga que no se afianzó en el campeonato

La zona defensiva del DIM mostró de nuevo falencias, como sucedió en la temporada, por lo que siempre se pidieron refuerzos. Ayer, en una de las pocas llegadas de Junior, González marcó el gol que revivió a su elenco. David González no podía salvar siempre.



2. Inexperiencia de varios jugadores

El Medellín encontró, a lo largo de la competencia, jugadores jóvenes que muchas veces lo sacó de apuros. Pero en las fases finales estos sintieron esa falta de roce a la hora de definir un título, como se apreció. Entre ellos, Bryan Castrillón y Larry Angulo.



3. En la despensa había pocas alternativas

Aunque tienen más recorrido en el fútbol profesional, Jean Carlos Blanco ni Yulián Anchico fueron solución en este partido de vuelta. Ya había entrado Ever Valencia que poco había actuado en el torneo y que ingresó por Leonardo Castro, lesionado.



4. El aguante del tiburón para dar el zarpazo

Junior sacó barato su planteamiento conservador, a pesar de que tenía hombres para hacer daño. Sufrió el partido y tuvo en su arquero Sebastián Viera a un salvador y artífice del triunfo. Aprovechó un error del Medellín, aunque terminó aguantando.



5. Arbitraje complaciente en el Atanasio

El árbitro Carlos Betancur fue complaciente con Junior, que en varios pasajes manejó el partido ganando tiempo. Exageraron los visitantes al regresar al camerino por el humo de la pólvora antes del segundo tiempo. Y negó un penalti contra Caicedo.