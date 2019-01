Ultimátum en el DIM por caso de Ómar Albornoz

El Medellín se dio plazo hasta hoy, o más tardar esta semana, para definir el tema del extremo izquierdo cartagenero Ómar Albornoz, quien fue inscrito por el Tolima en la lista de 25 profesionales ante la Dimayor para la temporada 2019.

Para poder realizar esta gestión, según el abogado especializado en temas deportivos Andrés Charria, el club que hace el registro debe tener un contrato de trabajo firmado por el jugador.

El presidente del equipo pijao, Gabriel Camargo, en declaraciones a RCN Ibagué, aseguró que tienen un documento que vincula al futbolista a su institución hasta el 31 de diciembre de 2021. Y añadió que el caso está en manos de un especialista versado en temas de la Fifa y el TAS (Tribunal de Arbitramento del Deporte).

Albornoz, quien hizo toda la pretemporada con el DIM, alega que fue engañado en 2016 y que el contrato que tiene el Tolima es ilegal. Siempre ha manifestado su deseo de vincularse al plantel paisa.

La situación es complicada para el Poderoso que estaba feliz por la calidad humana y deportiva de Ómar, de 23 años.

En caso de que decida no esperar más, buscará otro refuerzo. “Vamos a revisar cómo van las gestiones del jugador y sus abogados, nosotros hemos sido prudentes y cautos, siempre con respeto con el Tolima al que nos hemos acercado con el fin de ayudar a una solución”, expresó el presidente del DIM, Michael Gil Gómez.

“Esa incertidumbre no le hace bien a nadie. Uno no puede forzar las cosas si no están suficientemente claras. Aquí lo que hay que hacer es blindar la institución y tomar la determinación con responsabilidad”, añadió el gerente deportivo Felipe Trujillo, que hoy terminará de resolver los contratos del zaguero central Héctor Urrego y del extremo William Palacios que están pendientes.