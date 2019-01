DIM viaja al Eje Cafetero, y aún no se cierran puertas con Cano

Mientras el Independiente Medellín continúa con su pretemporada y hoy viaja al Eje Cafetero para enfrentar dos amistosos ante Pereira y Once Caldas, sus directivos siguen moviéndose en el tema de los refuerzos y al parecer se reactivó la negociación con el goleador argentino Germán Ezequiel Cano.

Y es que una foto que se tomó el domingo llegando al aeropuerto de Rionegro procedente de Bogotá, hizo que se especulara sobre su regreso al club escarlata.

Al ser consultados sobre el tema, los directivos del club no confirmaron, pero tampoco negaron que se hayan retomado las negociaciones.

El presidente del Medellín, Michael Gil Gómez, habló sobre la veracidad de estos rumores y se limitó a contestar que la visita de Cano a la ciudad era normal porque él aún está residenciado acá. “Él tiene su residencia acá y es normal su visita”, pero agregó que respecto una nueva negociación no hay nada oficial.

Cabe recordar que el argentino, que solo había firmado contrato por un año con el DIM y finalizó el pasado 31 de diciembre, no llegó a un acuerdo para su renovación y en días pasados el club anunció que no contaría con él en la campaña 2019, porque este no aceptó la propuesta económica del equipo.

Habrá que esperar el final de esta novela que tiene en vilo a los hinchas rojos.