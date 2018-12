“Para este grupo no hay imposibles”: Sebastián Macías

Cuando debutó el 11 de julio del 2015 con el Medellín, Sebastián Macías cumplió uno de sus sueños de niño y, con perseverancia, vino consiguiendo otros como el título de la Liga en el primer semestre de 2016.

El camino no ha sido fácil, lo han afectado las lesiones, perdió continuidad y le costó regresar, pero a sus 22 años mantiene los bríos de la maravillosa juventud, y hoy será uno de los hombres vitales para la remontada en la final frente al Junior.

EL COLOMBIANO habló con él en los días previos a este partido y esto opina sobre lo que puede ser una jornada histórica para el conjunto escarlata.

¿Se está menospreciando al Junior cuando se dice que van a lograr la remontada?

“Para nada, ellos tienen una ventaja importante pero no quiere decir que porque nosotros tengamos confianza en lo que podemos hacer estamos mirando por encima a ese equipo, por algo está también en la final. Es cuestión de tener una actitud positiva frente a la adversidad y lo que sucedió en Barranquilla”.

Usted y Elvis Perlaza van a ser fundamentales para romper por los costados y enviar centros al área...

“Dios quiera que así sea, pero acá todos tenemos que ser fundamentales, desde el portero hasta el último hincha que crea en nosotros, cada uno tiene que aportar un granito de arena a este sueño que tenemos de ser campeones”.

¿Cómo se levantaron anímicamente para el partido de este domingo?

“Afortunadamente el fútbol da revanchas rápido. Hablamos sobre lo que ocurrió allá y le echamos tierra. El profe nos mostró muchos ejemplos de resultados que parecían imposibles en el fútbol y se dieron. Nosotros estamos aferrados a eso, somos los que podemos hacer posibles ese milagro”.

¿La estrella sería el premio a su perseverancia?

“No solo para mí, sino para esta familia que se ha conformado, para cada una de las personas que hacen parte de este club, los hinchas que han estado en las buenas y las malas, sería culminar un semestre muy duro para nosotros con una alegría inmensa”.

¿Cómo mantener el cero?

“Al igual que para conseguir tres goles necesitamos del compromiso de todos. Junior es peligroso arriba pero si no tiene la pelota y no dejamos pensar a sus jugadores seguro que los vamos a complicar”.mateoi

¿Qué opina del banderazo que realizaron los hinchas el jueves?

“Desde el momento de la derrota en Barranquilla hemos sentido ese respaldo de la afición, y ha sido ese aliento el que ha permitido que mantengamos el ánimo arriba y que creamos en que con nuestra capacidad podemos cambiar esta historia”.

¿Si le llega la estrella, se contenta con ese regalo de Navidad?

“Ufff, sería lo mejor. No acostumbro a pedirle cosas a Dios sino agradecer lo que me ha dado, si él nos tiene a nosotros para esa gesta, seguramente así será y festejaremos todos, y si no, este es un juego maravilloso y vendrán cosas mejores para este grupo. Ya estamos en la Libertadores y ojalá le sumemos el título de Liga”.

¿Este fue el semestre de su consolidación?

“Desde que debuté me hablan de la consolidación, y las lesiones no me lo ha permitido. Disfruto el momento que estoy atravesando y la confianza del profe Zambrano. Más que consolidarme espero no tener más lesiones graves y seguir subiendo mi nivel”.

¿Cómo celebraría un gol suyo que colabore en una posible remontada?

“Nooo, ni me lo imagino, sería algo especial, no sé cómo reaccione ni en qué momento del partido, pero quedaría tranquilo si con mi trabajo ayudo a que el equipo logre el objetivo. Los que hacen los goles en son otros y están en un muy buen momento”.

¿Tiene algún agüero o cábala para los partidos y en especial para este?

“Mi mayor agüero es la fe en Dios, y en la capacidad que tiene este grupo. Nos levantamos para llegar hasta acá cuando nadie daba un peso por nosotros. Somos un gran equipo, tenemos una hinchada poderosa, un técnico que cree ciegamente en nosotros. Todo eso lo tenemos que sacar hoy, que nos superen por otras cosas -si es que lo hacen-, pero que no falte la actitud”.

¿Cómo se visualiza este lunes (mañana)?

“Como campeón, todavía celebrando una gesta importante en la historia del club y al lado de toda mi familia” n