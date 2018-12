El “Cholo” Sotil y 4 figuras brindan energía Poderosa

Contexto de la Noticia

Oscar Eduardo “pájaro” Juárez

“Medellín siempre fue un equipo sufrido, lo pude vivir desde adentro, siempre nos costó todo, y esta no es la excepción. Es duro conseguir el título, pero lo vamos a lograr porque el jugador del DIM, así como el hincha, siempre está hasta el final, no se rinde. Tengo confianza en que se puede dar vuelta al resultado, no es una cosa ilógica, suele suceder en el fútbol, por eso es tan lindo, porque es impredecible, esa y otras razones lo hacen ser el mejor deporte del mundo. Sin ir muy lejos, en el último torneo en Colombia se decía que Nacional iba a ser campeón contra Tolima, pero este último se lo ganó. Nadie tiene el marcador del partido, y si bien Junior va ganando con una diferencia que se considera importante, uno nunca sabe lo que pueda llegar a pasar”. Exdelantero argentino del DIM En 73 juegos marcó 14 goles (Actuó en 1993 y 1995)

“manteNgan la esperanza: pelusa

“Primero, para que Medellín le de vuelta al marcador en la final, se necesita que el hincha acuda al estadio, la presencia de ellos será un aliciente más para los muchachos. Y a los jugadores, que mantengan la esperanza intacta, pues estoy seguro que se puede remontar, obviamente tomando precauciones. Pienso que todos tienen las condiciones para lograrlo. A través de la historia en el fútbol se han visto muchas remontadas. Traigo a colación el torneo de 2004 en Colombia cuando Junior venció en Barranquilla a Nacional 3-0, y luego este último lo venció en casa 5-2 (por penales ganó el cuadro tiburón). Todo dependerá de la motivación con la que llegue cada jugador al partido, pero lo pueden lograr”. John Wilmar ‘La Pelusa’ Pérez Jugó 209 partidos con el DIM (1991-1995 y 2003-2005)

“NO BAJEN LOs BRAZOS”: SARNARI

“Muchachos del Medellín, cualquiera no tiene el privilegio de jugar una final, están ante una oportunidad única en la vida, por eso hay que brindarse al 100% y de esta manera satisfacer todo el apoyo que, seguro, les dará la hinchada, una de las más fieles del país y por la que guardo aprecio por todo el cariño que me dio. Son 90 minutos, entonces no bajen los brazos para que traten de darle la vuelta al marcador, nada es imposible en el fútbol. Si lo dan todo, y si les toca perder, podrán estar tranquilos, porque si no lo hacen siempre van a quedar con remordimiento. Que prevalezca entonces la comunión entre hincha y el jugador. Si se da el título será una tremenda alegría, y si no, tranquilidad pues hicieron hasta lo imposible”. Juan C. El Nene Sarnari Exvolante argentino del DIM (1973 y 1974)

MEDELLÍN NECESITA ORDEN: GAMBETA