“Quiero entrar en la historia grande del DIM”: Cano

Por john eric gómez marín

Tres veces Botín de Oro del fútbol colombiano, siete ocasiones goleador del Medellín, el hombre que les ha marcado a todos los equipos del país y que ha llevado al Poderoso a varias finales. Estos logros, entre otros, ratifican una exitosa carrera de Germán Ezequiel Cano con el Poderoso.

Sin embargo, para él la tarea aún no está completa porque no ha podido lograr un título con la camiseta que tanto ama y por la que deja todo en la cancha.

Hoy, otra vez está cerca de conseguirlo, pero antes deberán superar al Tolima en el estadio Manuel Murillo Toro para disputar la final del torneo, ante Junior o Rionegro.

Cano ha marcado el 50% de los goles celebrados por Independiente Medellín en la actual Liga, definiendo cada 111 minutos, en promedio. De esa manera se ha ganado el amor de los seguidores escarlata y la admiración de los hinchas de los otros equipos.

El goleador atendió a EL COLOMBIANO antes del crucial duelo de esta noche.

Su regreso al fútbol colombiano ha sido más que triunfal...

“La verdad es que me han sucedido cosas muy lindas a lo largo de este año, feliz con mi gente, en mi casa y me siento un afortunado. Desde que llegué me propuse ayudar al equipo para que pudiéramos consolidarnos y aportar mi potencial y experiencia. Hasta acá lo hemos logrado pero queremos mucho más”.

Una temporada en la que ha superado varios récords, ¿qué le falta?

“Me encantaría poder ser campeón, por fin, con esta camiseta. En 2016 no estuve, y más allá de que quiero ser el goleador del torneo, sería muy lindo conseguir el título. En junio estuvimos cerca y ahora también lo tenemos ahí, pero primero debemos vencer al Deportes Tolima y si Dios quiere jugar la final”.

Tiene 85 goles, ya está cerca de los 100 en Colombia. ¿Es otro de sus objetivos?

“Ojalá, pero primero quiero terminar este torneo y poder seguir en el equipo porque amo esta institución y me encantaría entrar en la historia grande del club y que cuando me retire la gente me reconozca por lo que hice”.

¿Cuál es la sensación para el partido en Ibagué?

“Va a ser un espectáculo lindo para los dos equipos y las aficiones. Lo que sucedió en el Atanasio nos sirve de experiencia para salir a buscar el partido y el objetivo que queremos, que es ganar y mantener el cero en nuestra portería”.

¿Hay que ser agresivos de entrada?

“Sí, no les podemos dar el balón, debemos mantener la intensidad alta y salir a buscar el partido. La idea es ahogarlos, no dejarlos jugar y esperemos que todos estemos bien metidos para ser inteligentes y poder convertir arriba”.

¿Qué enseñanzas les dejó el partido en el Atanasio?

“Tenemos que mantener el cero atrás, siempre he dicho que esa situación es fundamental para que nosotros, que estamos arriba, podamos marcar. Sabemos que Tolima tiene grandes jugadores en el medio campo que son el eje de ese equipo y debemos apretarlos en esa zona. Ahí se va a definir el compromiso, en la mitad de la cancha”.

¿Cuál Medellín veremos en Ibagué, el que ha sido irregular o ese que repuntó en la fase del todos contra todos?

“Nos sirven de experiencia los últimos compromisos, no podemos repetir los errores que hemos cometido en los últimos dos partidos, esperemos estar bien metidos, concentrados y con la mentalidad de buscar el partido”.

Usted se ve más cómodo cuando lo acompaña Caicedo ¿eso lo ha conversado con el entrenador?

“Sí, Caicedo es una pieza fundamental. Cuando él está el equipo puede descargar más en él y me genera más espacios arriba”.

¿Y cómo ha sido la sociedad con Bryan Castrillón?

“Nosotros esperamos mucho de él y ojalá pueda desequilibrar en este partido con su velocidad, entrega, la confianza que ha adquirido dentro de la cancha; esperamos que nos tire varios centros que podamos aprovechar y haga diferencia por las bandas. Lo necesitamos”.

¿Dónde va a estar la clave para ser finalistas?

“En el compromiso, el esfuerzo y el sacrificio que pongamos. Si tenemos el balón no nos van a poder hacer daño, esperamos realizar una gran actuación y que vengan los goles”.

¿Cómo mantener fuerte la mente en tal compromiso?

“Contamos con grandes jugadores, de buen pie, que solo hay que llenarlos de confianza; que Larry y Ricaurte agarren el balón para filtrar las pelotas. Esperamos mucho de cada uno de los integrantes de este plantel y en esa parte mental el trabajo del profe ha sido fundamental. Mientras en el partido nos vayan saliendo las cosas bien, nos iremos tomando mayor confianza”.

Buen duelo el suyo con Marco Pérez...

“Está muy peleado ese botín, pero estoy tranquilo, confío mucho en mis compañeros. Hasta acá marco yo y marca Pérez, así que ahora me debe tocar a mí de nuevo. Lo que tenga que ser va a ser, pero espero anotar y colaborar con esa clasificación a la final”.

El haber salido de esa mala racha antes de clasificar entre los ocho hace pensar que también pueden lograr el resultado en Ibagué...

“Sí, pero no nos adelantemos, sabemos que se nos presenta una gran oportunidad de hacer un buen partido, de disfrutarlo y de saber que hay que aprovecharla. Esperemos que así sea y si va a ser de nosotros, así será” n