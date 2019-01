Lo que gana el Medellín con el regreso de Cano

Uno de los pedidos del técnico del DIM, Octavio Zambrano, es el de poder contar con el defensor del Santa Fe, Héctor Urrego, pero, según el presidente del Medellín, Michael Gil, se complicó su llegada.

“Lo teníamos en una conversación muy adelantada, de hecho estábamos a punto de confirmarlo, pero al día de hoy ya no vamos a poder contar con él, porque tiene algo pendiente en Bogotá que no ha realizado, a pesar de la voluntad tanto del Medellín como del Santa Fe y al no lograr un contrato no tenemos a este jugador”, explicó el dirigente.

Antes del inicio de la pretemporada, Zambrano dijo que quería más de un jugador por posición. “Necesitamos un reemplazo de Caicedo, un jugador creativo que alterne con Andrés Ricaurte para que, cuando él no esté por cualquier situación, alguien haga esa tarea. Reforzaremos la defensa”. Está pendiente el reemplazo de Caicedo, el volante creativo y con la situación de Urrego hay que buscar otro defensor.