¿Se reactiva el tema de Cano para el DIM?

Una foto que se tomó el goleador Germán Ezequiel Cano, este domingo llegando al aeropuerto de Rionegro procedente de la ciudad de Bogotá, hizo que en las redes sociales se especulara sobre el regreso del artillero para reactivar la negociación con el Independiente Medellín.

El argentino, que solo había firmado contrato por un año con el DIM y finalizó el pasado 31 de diciembre, no llegó a un acuerdo con los directivos para su renovación y en días pasados el club anunció que no estaría en la campaña 2019, porque este no había aceptado la propuesta económica del club.

Ante el anuncio, la hinchada se pronunció en las redes sociales y tal parece que la presión habría funcionado para que de nuevo las partes retomaran la negociación.

EL COLOMBIANO quiso consultar al presidente del Medellín, Michael Gil Gómez, sobre la veracidad de estos rumores. El directivo dijo que la visita de Cano a la ciudad es normal porque él aún reside en Medellín. “Él tiene su residencia acá y es normal su visita” y aseguró que sobre este tema no hay nada oficial.

Habrá que esperar qué sucede en las últimas horas y cuál es la realidad sobre la presencia del goleador nuevamente en la ciudad.