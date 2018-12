DIM define esta semana el futuro de 6 jugadores

Medellín se ha pasado la Navidad armando su equipo y esta semana, además de poder cerrar definitivamente la continuidad de Germán Ezequiel Cano, deberá decidir si el portero Andrés Mosquera, el defensor Jorge Segura, el volante Yulián Anchico, y los delanteros Rivaldo Correa y Rodin Quiñones continúan para la temporada.

El técnico Octavio Zambrano exteriorizó su deseo porque sigan Segura y Anchico. Rivaldo tuvo poca participación en el proceso del entrenador, mientras que Rodin no ha podido dejar atrás las lesiones.

“Jorge (Segura) es un jugador que yo quisiera que continuara, me parece un defensor con mucha proyección, pero si no se puede llegar a un acuerdo no sería bueno que nosotros lo preparáramos para que otro club saque provecho”.

Mientras que destaca la polifuncionalidad de Anchico. “Es un jugador muy inteligente para jugar, cumple bien en la posición que uno lo requiera y es líder del plantel”.

Zambrano es quien se ha mostrado más seguro de la continuidad de Germán Cano, porque, según él, el goleador quiere quedar en la historia del club como el máximo artillero y, tiene otra deuda pendiente que es la de conseguir un título con el rojo.

También se supo que Junior ha tanteado al representante de Cano. Sin embargo, el argentino se sostiene en que no jugará en otro club distinto al Poderoso en Colombia.

El presidente escarlata Michael Gil Gómez, por su parte, sostuvo que están muy cerca de llegar a un acuerdo y que la fecha límite vence este 31 de diciembre. También se supo que el atacante Leo Castro es pretendido por el club barranquillero, pero su intención es continuar en Medellín.