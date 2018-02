Liderato del DIM, en manos de Rionegro

Con la tranquilidad que brindan los triunfos y tener un equipo unido y dispuesto a ofrecer lo mejor en la cancha, el Medellín visita a Rionegro.

Si bien el cuerpo técnico tiene la intención de consolidar la nómina, en la formación titular se podrían presentar una o dos variantes, pues en la decisión final influye el rendimiento en las prácticas durante la semana y el nivel de cada jugador en las cargas de trabajo que se determinan mediante exámenes de laboratorio.

Pero este hecho no parece inquietar a los integrantes del plantel, tal como lo manifiesta el delantero Juan Fernando Caicedo, quien asegura que todos están peleando por un objetivo común. Él, que es el máximo artillero del torneo (3), no está seguro de estar entre los once titulares. “Aquí el que actúe debe aprovechar al máximo la oportunidad. De nada nos sirve tener el goleador y no ganamos el título”.

En relación con el rival, manifestó que llega motivado por su última victoria “y tiene muy buen técnico”. Del DIM destaca que lucha hasta el último minuto, como lo demostró ante Chicó y Cali.