Medellín es un club inmortal: Malásquez

El Independiente Medellín está de cumpleaños hoy, celebra 105 primaveras y quiénes mejor para hablar de su historia que los que formaron parte de ella.

El peruano Eduardo Malásquez es uno de los volantes más exquisitos que pasó por la institución y ahora se dedica al comentario deportivo. estuvo en Medellín en la época de los 80 y dejó para la historia, tal vez, el mejor gol que ha anotado el club escarlata hasta hoy, tanto que fue bautizado como la Malasqueña.

Hablamos con él sobre esta fecha especial y su recuerdo con el Poderoso.

Usted está ligado a la historia del DIM...

“Que me hagan sentir parte de la historia del Medellín es especial, allá siempre nos trataron bien, tengo los mejores recuerdos. Hay que experimentarlo para poder sopesarlo y a mí me tocó. Lo único que tengo para la gente paisa es agradecimiento, especialmente con el hincha del Medellín. Ser parte de esta historia y poder contribuir a que ese legado se mantenga hace que uno se sienta especial”.

¿Qué le dicen los 105 años del club?

“Es el resultado de lo que significa este club, si ha logrado tener esta vigencia ha sido porque la afición es fiel, constante, tiene ese amor incondicional por sus colores, su camiseta, historia y equipo. No importa las circunstancias, el hincha del Medellín es hincha pase lo que pase. Eso lo ha hecho imperecedero, 105 años no se cumplen todos los días”.

¿A qué se dedica hoy?

“Tengo un contrato de exclusividad para analizar y comentar el torneo profesional peruano”.

¿Qué es lo que más extraña de Medellín?

“Estuve hace 5 años en el centenario, pero fue muy poco tiempo. Tengo un compromiso con mi esposa y con muchos amigos de Medellín de regresar por más tiempo. Me encanta lo que veo y leo desde acá. Ahora la tecnología te permite estar muy cerca de lo que quieres y yo quiero a esa ciudad, a su gente y todos los días me comunico con amigos que me tienen al tanto de todo lo que pasa en Medellín. Además de saber cómo va el club, de lo bien que está en el torneo. La ciudad sigue para adelante, es modelo y me gustaría recorrer nuevamente sus calles. Me acuerdo del hotel Metropol, donde concentrábamos. Me encantaba caminar por la calle Colombia y esas son cosas que solo una ciudad en la que te sientes bien te permite. Sería lindo volver”.

¿Todavía recuerda la Malasqueña?

“Claro, en el fútbol uno va resolviendo en la medida que se presentan los obstáculos y en esa jugada pisé el área, superé al portero, y felizmente resolví. A manera que me sacaba a los rivales de encima no pensaba nada. Lo único que quería ver era un espacio para meter la pelota, pero de la tribuna se ve distinto, del banco de suplentes también y en la cancha es otra cosa. Recién caigo en cuenta lo que significó ese gol, porque en ese partido venía de perder un penalti y tenía una carga emotiva muy grande”.

¿Guarda las narraciones de aquel gol?

“Hay dos repeticiones que tengo guardadas en VHS (risas) para que se den cuenta de lo antiguo que fue. Las dos narraciones son muy buenas, una decía: ‘¡Malásquez! ¡Malásquez! ¡Malásquez!, ¡métalo!’. Y la otra, que me encanta escucharla, dice: ‘¡Mi mamá no me lo va a creer, se lo voy a contar, pero no me lo va a creer!’. Después hubo muchas anécdotas de las que me enteré, como aquella del narrador cuya mamá había fallecido hacía poco y él no quería ir al partido; terminó yendo y se encontró con el gol, cosas emotivas, difíciles de explicar y olvidar”.

¿Le gustaría algún día volver a estar ligado al Independiente Medellín?

“Soy director técnico titulado y lo digo con mucho orgullo, porque me puse a estudiar ya cuando mis hijos tenían 7 y 8 añitos. Siempre les exigí a ellos ser buenos estudiantes y traer buenas notas, así que les pude mostrar, con hechos, que cuando uno quiere conseguir las cosas lo puede hacer. Terminé mi carrera de director técnico y Gerencia. También alcancé a hacer un par de semestres de Ciencias de la Comunicación”.

¿Ya ejerció como técnico?

“Dirigí tres equipos profesionales en Perú, pero con todos terminé peleado porque pienso que hay que ser profesional y se dieron una serie de circunstancias que no lo permitían. Entonces no se presentaron las condiciones para hacer un buen trabajo y me prometí no volver a dirigir, pero la vida da muchas vueltas”.

¿Y si algún día le ofrecen la dirección técnica del DIM, aceptaría?

“Nadie es dueño del futuro y sabe lo que pueda venir. No creo que haya nadie que haya pasado por el Medellín, vivir, gozar y disfrutar el cariño de los hinchas y no quiera dirigirlo. En estos momentos no pasa por mi cabeza, pero no le cierro las puertas a nada, siempre hay temas para conversar y cuando hay cariño de por medio hay predisposición para hacer las cosas”.