“Me sorprendería si Cano se va”: técnico del DIM

Desde ya el técnico del Independiente Medellín, el ecuatoriano Octavio Zambrano, tiene muy claro lo que quiere en materia de refuerzos y continuidad del plantel actual para el 2019, año en el que enfrentará cuatro torneos: las dos Ligas Águila, la Copa Colombia y la Libertadores. Atrás quedó la final frente al Junior, y después de que el dolor por la derrota se ha atenuado, aprovechamos para dialogar con el entrenador sobre este tema.

Les tocó con Palestino de Chile en la Libertadores, ¿qué sabe de ese equipo?

“Es un equipo de Santiago, de media tabla para arriba, ha tenido buenas campañas y por eso se clasificó a la Libertadores. Tiene un estadio sin iluminación, esos los va a forzar a jugar en otro campo, lo que conlleva a un trauma mínimo. Tanto ellos como nosotros estamos en proceso de reestructuración y así que la versión de 2019 aún no se conoce”.

Es un hecho que se va Caicedo, ¿y Cano qué?

“Caicedo sale porque las personas que vinieron a verlo coincidieron en un momento muy importante de él. Realmente en los últimos partidos tuvo muy buenas actuaciones, y eso impresionó para que consiguiera un contrato con el New England Revolution de la MLS. En cuanto a Cano, me sorprendería si se fuera, pienso que él tiene algo pendiente con el equipo. Entre esos objetivos está el de superar la marca de José Vicente Grecco (92 goles), que es algo importante para él. Además necesitamos ganar un campeonato y eso también lo tiene pendiente. Desde ese punto de vista personalmente creo que está cerca de la renovación”.

¿Es cierto que ya Ómar Albornoz firmó con ustedes?

“Yo lo pedí, nosotros ya tenemos un documento firmado con el jugador, existe una resistencia del Tolima que aduce ciertos compromisos que a mi no me competen porque no soy hombre de leyes, y por ese lado tendremos oposición legal, pero si todo sale bien Albornoz sería jugador del Medellín, es un futbolista idóneo para el equipo que queremos construir de cara a la Copa Libertadores”.

¿Dairon Mosquera también está en sus planes?

“Es un jugador que estaba en el Olimpia de Paraguay, y el préstamo se hizo por intermedio de otro equipo que tiene parte de sus derechos, pero ya hablé con él y está deseoso de venir. Sería un muy buen refuerzo para nosotros en la banda izquierda si lo podemos concretar”.

Puntualmente, ¿qué posiciones busca reforzar?

“En la banda izquierda, porque zurdos naturales como Sebastián Macías y Elvis Mosquera hicieron una buena labor, pero vamos a enfrentar Copa, dos ligas y Libertadores, esos cuatro torneos van a demandar muchos partidos si seguimos avanzando, y vamos a necesitar hacer una rotación. Requerimos más de un jugador por posición, por eso nos vamos a reforzar en todas las líneas. Necesitamos un reemplazo de Caicedo, un jugador creativo que alterne con Andrés Ricaurte para que, cuando él no esté por cualquier situación, alguien haga esa tarea. Reforzaremos la defensa, Jorge Segura no es un jugador del club, pero a mi me gustaría mantenerlo, porque tiene proyección y futuro”.

¿Y de las divisiones inferiores llegarán más jugadores?

“El club le debe apostar a eso y allí hay muchos jóvenes que están pidiendo pista y lo han hecho con argumentos en las prácticas. Cuando los convoco me doy cuenta que hay recursos importantes. Es una realidad del fútbol, Segura es un jugador de mucha proyección pero si el club lo está formando para que otro se beneficie de ese trabajo, no hay coherencia en esa ecuación. Entonces debemos actuar con lógica, y si tenemos jugadores jóvenes en formación, el club se va a beneficiar y hay que apostarle a esos futbolistas”.

Además de Germán Cano y Jorge Segura, que usted quiere que renueven, ¿qué otros jugadores le gustaría que continuaran y todavía no renuevan?

“Me gustaría que se pueda dar lo de Jesús Murillo, porque es otro jugador en formación, pero está muy cerca de dar el salto para ser un futbolista de élite. Aún debe trabajar en ciertos aspectos de su juego pero una vez que incorpore esos argumentos va a ser un gran jugador, entonces lo queremos mantener. Obviamente es titular en el esquema y me gustaría que se consolide. Creo que de los que no han arreglado, y quiero que continúen, es el único que todavía no se concretado” .