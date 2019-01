“Un día menos de entreno es uno de ventaja para el rival”

Cuando cumplió 18 años, Manuela Gómez tomó la que, en ese momento, fue una de las decisiones más importantes de su vida: irse del seno de su hogar, ubicado en la vereda La Magdalena del municipio de El Peñol.

No fue sencillo, pero tampoco muy difícil porque no se separaba de su gente por mucho tiempo y tampoco se iría muy lejos.

Su nueva residencia está a una hora y media de su casa, en Guatapé, frente a las frías aguas del embalse, por el que todos los días navega sobre una canoa impulsada por la fuerza con la que sus brazos mueven los remos.

Manuela, al igual que otros nueve compañeros hicieron de la Villa Náutica de Indeportes, su hogar. Allí se hospedan de manera permanente todo el año para cumplir con las extensas jornadas de entrenamiento que tienen a diario.

Sin embargo, desde diciembre, ni ella ni sus compañeros, practicantes de canotaje y remo, han podido acceder a los dormitorios y otras áreas de la Villa. Además de no poder usar los implementos de la entidad para los entrenamientos matutinos.

“Yo llevo cuatro años entrenando canotaje y desde el año pasado, cuando cumplí 18, decidí venirme a vivir acá porque me era más fácil estar en el mismo lugar donde entreno. Pero me he visto muy afectada por el cierre, ya que me queda muy complejo estar viajando todos los días desde El Peñol y tengo tiempos muertos entre un entrenamiento y otro”, comenta Manuela, que en 2018 fue quinta en el Campeonato Mundial juvenil en Bulgaria.

Arlin Peña, entrenador de la deportista, señala que aunque es normal que entre el cierre de un año y el comienzo de otro cesen las actividades en todas las ligas y los escenarios, a los deportistas les preocupa que este periodo se extienda más de la cuenta, como está ocurriendo este 2019, justo el año de Juegos Nacionales.

“A los chicos les preocupa por el tema de los Juegos, les entra el estrés porque quisieran que el año de los Nacionales el entrenamiento fuera más intensivo pensando en las metas (medallas) que el departamento se traza”, señala el entrenador.

Arlin, que trabaja desde el 2009 como entrenador de la Liga de Canotaje de Antioquia, indica que son situaciones administrativas entendibles, más en este año cuando hubo un relevo en la Gerencia de Indeportes, pero, al igual que sus pupilos piensa que “un día menos de entrenamiento es un día de ventaja para los rivales”, pensando en las justas de noviembre.