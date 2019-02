Con estas presiones llegan Eléider y Kovalev a la pelea

El 4 de agosto pasado, Eléider Álvarez, apodado Storm (Tormenta) volteó la torta de un combate que perdía en tarjetas, al noquear, en forma fulminante (quedar en la lona sin reacción), al campeón semicompleto de ese momento, Sergei Kovalev. De ese episodio a hoy, apenas van escasos seis meses y, según los entendidos del boxeo, no es un tiempo suficiente para que un peleador que fue noqueado de tal forma vuelva a pelear y, menos por título, cuando la exigencia es mayor. “La gente me cree acabado, pero no es así. Y si vuelvo a perder, me retiro inmediatamente del boxeo”, afirmó ayer Kovalev.

¿Sí estará bien, física y mentalmente como para asumir ese reto? ¿Será que Álvarez se confía en que, como se dice en el argot, “está tocado” -fácil presa de los golpes- y se descuida ante un rival peligroso?