Cuando el deporte convive con la maternidad exitosamente

“Estoy feliz por esta nueva etapa de mi vida, la cual comparto con amor al lado del hombre que me enseñó a amar de una manera especial. Este sentimiento es mi mayor alegría y la mejor medalla que, como mujer, me puedo colgar en el corazón. Más motivados para los Juegos Panamericanos de Lima-2019 y los Olímpicos de Tokio-2020”, dijo.

Para Lali Bustamante, especialista en sicología del deporte y el ejercicio, “las deportistas que vuelven al deporte tras tener un bebé marcan una fuerte tendencia. Siguen derribando mitos, pues sí se puede compaginar la trayectoria en élite con la maternidad. Demuestran que los límites están en la mente. Son mujeres de éxito y continúan con sus sueños, no renuncian a ellos, simplemente los aplazan”.

“Simplemente ese ser es parte del deseo de una mujer, pero no el deseo total y absoluto. Es más, sobre la competencia también hay cosas por cumplir, lo que tampoco significa un abandono del hijo”.

En la misma línea de pensamiento está Humberto Acosta, sicoanalista y docente en la Universidad de Antioquia, quien indica que un hijo no es obstáculo para alcanzar otras metas.

En el caso de la luchadora, resalta que el empuje para seguir adelante nace de su tenacidad. “De hecho superó lesiones y gracias a ese factor logró ser medallista olímpica. Al hablar con ella, me dice que quiere seguir trabajando, no se rinde, se siente con fuerzas, pues su deseo es llegar a los Olímpicos de Tokio. Sé que con su constancia y disciplina lo puede lograr”.

El ser mamá hace que se experimenten, en determinado momento, cambios físicos, algo que no viven los hombres, pero el respaldo de estos es fundamental para el regreso pronto de sus parejas a la competición, así lo asegura Luis Alfonso Sosa, motivador deportivo.

Incluso, desde el embarazo, reafirma, toman precauciones, como la comida sana y balanceada. “La alimentación es uno de sus secretos para volver rápido y fuertes. El mismo deporte es el que las llena de responsabilidad, por lo que para ellas no es difícil hacer sacrificios. Habrá quienes se engordan pero, generalmente, en el tiempo que deben bajar de peso lo hacen”.

Esta pistera, que ha representado a Colombia en dos Olímpicos, que es doble medallista en Copas Mundo -oro y bronce- y esposa del también velocista Fabián Puerta, tuvo en 2017 a Maximiliano. Recientemente volvió a competencias. En el Nacional de Cali logró tres oros. “Obvio los sueños se aplazan al ser mamá, pero la verdad fue mi niño quien me inspiró para retornar a competir. Un hijo no puede frenar esas metas que se tienen, antes lo impulsa a uno a alcanzarlas. Ser mamá es único, es lo más bonito que le puede pasar a una mujer”.

La paisa Lina Rivas tenía dos semanas de embarazo cuando compitió, en diciembre de 2017, en el Mundial de pesas en EE. UU., pero no lo sabía. Sorprendentemente ganó bronce en arranque (levantó 101 kilos) y plata en el total (225 kilos) de los 63 kg. Hace tres meses nació su hijo Emmanuel y hace dos semanas ella volvió a entrenamientos. “Ahora, con él, siento más ganas de salir adelante para darle un mejor futuro al niño, aunque no se puede negar que es duro porque ahora no solo puedo estar enfocada en el deporte sino también en él. Pero soy feliz y soñadora”.