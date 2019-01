Daniel Galán y la cancha de arcilla están OK

El tenista Daniel Galán Riveros, uno de los referentes del equipo Colombia en el último año, tiene claro el objetivo de este 2019: superar la difícil serie ante Suecia para llegar a las finales del Grupo Mundial en Madrid.

Galán, de 22 años, dijo en la página de la Federación que es una serie muy pareja. “Los dos tenemos grandes equipos y en cuanto al ranquin estamos muy similares”.

El actual 228 del mundo manifestó también en la publicación que la clave será confiar en lo que el equipo nacional puede dar, “aprovechar que estamos de locales, con el público a favor y con deportistas de excelentes condiciones”.

Estrenando cancha

Para este reto se dispuso de una pista de arcilla en el Palacio de los Deportes de Bogotá “Carlos Arturo Rueda”, siendo la primera vez en 30 años que nuestro país se decide por esta superficie en una sede bajo techo.

En relación con el escenario, Galán sostuvo que se trata de una cancha muy buena y el estadio increíble; “bonito, está en excelentes condiciones”.

Daniel Galán viene de jugar dos torneos este año luego de haber pasado por una lesión en la muñeca durante la serie de Copa Davis ante Argentina el mes de septiembre.

Al principio se pensó que no sería grave, pero al final requirió de mucho cuidado y bastante reposo.

“Fue una recuperación un poco larga y no teníamos previsto que fuera así. Había un conjunto de cosas como la molestia y que estaba débil en la zona, por eso me tomó bastante tiempo y hasta diciembre llegué a pegar el revés sin nada de molestias. Lo importante es que logré recuperarme y ya estoy entrenando normalmente”, expresó el deportista en Fedetenis

Uno de los torneos de este año fue la clasificación al Abierto de Australia, evento donde nunca antes había participado. A pesar de que cayó en la primera ronda, lo positivo fue competir.

“El año pasado terminé la temporada antes de lo previsto y venía sin ritmo de juego, entonces me costó un poco. Afortunadamente me he sentido mejor, así que me alegra empezar el año bien”.

El duelo entre colombianos y suecos será desde este viernes, siendo esta la primera vez que se enfrentan en la historia del torneo.