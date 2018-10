Daniel saltó directo al oro

El tenis de campo le dio este domingo la segunda medalla a Colombia en los Juegos Olímpicos de la Juventud. Los encargados del logro fueron María Camila Osorio y Nicolás Mejía, subcampeones (presea plata) en dobles mixto. Los nacionales cayeron en la final con los japoneses Naoki Tajima y Yuki Naito, por 6-2 y 6-3.

“En este momento no sabemos la magnitud de ser medalla de plata en unos Olímpicos porque cuando uno tiene la chance de estar en una final olímpica, no sabe cuándo va a volver a pelear por un oro”, dijo Mejía a la Federación Colombiana de Tenis, al lamentar no haber conseguido oro, como lo hizo Juan Sebastián Gómez en Singapur-2010.

María Camila, quien alcanzó bronce en sencillos femenino, se mostró satisfecha por la actuación. “Estoy muy feliz -añadió a la Federación-, cumplí con lo que quería que era estar ahí y entregarle una medalla a Colombia. Hubiese querido traer la de oro, pero fue una semana muy positiva y hay que mirar lo bueno”.