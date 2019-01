Brahian y Brandon, unidos por el tenis

Sandra Gómez

Entrenadora

“Soy voleibolista, pero estudié Entrenamiento Deportivo y el tenis es un deporte que me llama mucho la atención. Por eso ahora estoy encargada de la formación de nuevas figuras en el municipio. Actualmente me inclino más por el tenis porque es una disciplina que me permite experimentar muchas cosas nuevas y seguir aprendiendo”.