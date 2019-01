El Colombian Power va por más

Hace un año, muchos colombianos pusieron a sonar el despertador a las tres de la madrugada para saber qué pasaba al otro lado del planeta con los tenistas Juan Sebastián Cabal y Robert Farah, quienes finalmente hicieron una histórica presentación al disputar la final del Abierto de Australia.

Ahora la dupla caleña está próxima a comenzar la temporada en territorio australiano, aún con los ecos de un 2018 memorable en el que además del subcampeonato en Melbourne, se quedaron con el Master 1.000 de Roma y alcanzaron la semifinal del Torneo de Maestros.

Pero aunque tienen ya un respetable legado en el circuito de dobles, aún no alcanzan su techo como ellos mismos lo señalan: “Si no pensáramos que podemos competir en lo más alto no tendría sentido cargarnos con un calendario tan exigente”, sostiene Cabal en declaraciones a la ATP.

Y si en 2019 los colombianos quieren cumplir los sueños que tienen pendientes, de ganar un Grand Slam y ser la mejor dupla ranquin, deben perfeccionar varios aspectos, como lo analiza el histórico doblista antioqueño Miguel Tobón, quien marcó una época junto a Mauricio Hadad en Copa Davis:

“Cabal aún debe seguir buscando recursos para su segundo servicio y hacerlo más imprevisible para los rivales. Robert mejoró muchísimo su devolución con derecha pero aún es un punto flaco que aprovechan los oponentes”.

Hay otro aspecto emocional en el cual el entrenador Felipe Berón, quien los ayudó a formar desde niños, considera que comenzaron a superar en 2018. “Lograr finalmente un título de Master 1.000 y, sobre todo, su cupo al Torneo de Maestros tras años buscándolo, les mostró que sí podían dar ese paso al frente que quizás les hizo falta en otros momentos y sobre esos logros pueden ahora pensar en un título de Grand Slam como una posibilidad más cercana”.

Para el periodista especializado argentino Gustavo Goitía la dupla debería hacer énfasis en ese trabajo mental pues más que argumentos técnicos para vencer a ciertos rivales cree que a Cabal y Farah les ha faltado convencimiento: “Oliver Marach y Mate Pavic los superaron en dos momentos cruciales porque los colombianos dejaron que las dudas los dominaran”, considera Goitía.

El analista hace referencia a la final del Abierto de Australia en la que la pareja caleña cayó ante Marach y Pavic por 6-4 y 6-4 y acabaron con su ilusión de conquistar su primer Grand Slam.

Luego, el croata Pavic y el austriaco Marach les repitieron la dosis y los eliminaron de cuartos de final del Abierto de Francia.

Seguramente, el Colombian Power, apodo que les puso la ATP a Cabal y Farah por su tenacidad y alegría en el circuito, crecerá en estos aspectos de la mano de su entrenador, el sudafricano Jeff Coetzee, responsable desde 2014 del tremendo crecimiento tenístico de la pareja. En una entrevista a Red Más, Coetzee lanzó una frase que resume el espíritu deportivo de la dupla: “Juan y Robert viven por el hoy, sueñan con un mañana y aprenden del ayer”.