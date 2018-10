Braian Angola sueña con debutar como profesional en la NBA

Poco a poco el colombiano Braian Angola va alimentando el sueño de debutar como profesional en la NBA.

En la noche de este viernes, el jugador estuvo en los últimos 6 minutos del juego entre Orlando Magic y Flamengo, correspondiente a la pretemporada que adelanta el quinteto estadounidense.

Angola aprovechó esos minutos del juego para marcar dos triples que ayudaron para la victoria 119 - 82.

“Estaba muy ansioso porque el técnico me dijo que iba a entrar en el último cuarto y cuando me llamó para ingresar sentí mucha alegría. Sigo trabajando fuerte por lograr el sueño que no es solo mío sino de todo un país, así me lo han hecho sentir”, dijo el colombiano.

Este lunes el basquetbolista, nacido en Casanare podría tener otra nueva oportunidad cuando los Orlando Magic se enfrenten a los Miami Heat.