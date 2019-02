Álvarez perdió ante el ruso Kovalev y no pudo retener su título

El púgil ruso Sergey Kovalev recuperó el título del peso semipesado, versión Organización Mundial de Boxeo (OMB), al vencer por decisión unánime al antioqueño Eleider “Tormenta” Álvarez, en una pelea de revancha que se disputó este domingo.

Fue el combate estelar de la cartelera que se presentó en el “Ford Center”, instalación de entrenamiento de los Cowboys de Dallas, y que registró una asistencia de 4.877 espectadores.

El triunfo de Kovalev llegó seis meses después que hubiese perdido la corona frente a Álvarez en combate celebrado en Atlantic City, el pasado 4 de agosto, cuando el púgil colombiano lo sorprendió con un nócaut espectacular en el séptimo asalto.

Esta vez, Kovalev no se dejó sorprender por los golpes de Álvarez y se impuso por decisión unánime de los tres jueces de la pelea.

Dos de los jueces vieron ganador a Kovalev con tarjetas de 116-112, mientras que un tercero no le dio ni un solo asalto a Álvarez y la presentó con anotación de 120-108.

Kovalev controló el ritmo durante toda la pelea; dominó con su directo y realizó combinaciones de ambas manos que fueron decisivas para conseguir los puntos.

“Ahora ha quedado demostrado que soy el verdadero campeón y que la derrota del pasado agosto se debió a un accidente, no a mi calidad como boxeador”, declaró Kovalev, quien reconoció que tuvo que hacer cambios importantes en la preparación para recuperar su mejor boxeo.

Esos cambios se los aportó el preparador Buddy McGirt y el entrenador Teddy Cruz, los dos profesionales que eligió para que le ayudasen en su nueva etapa.

En cuanto a quién podría ser el próximo rival de Kovalev, tanto el propio púgil como McGirt y la promotora Kathy Duva, CEO de Main Events, admitieron que, con este triunfo, tiene un amplio abanico de oportunidades.

“Por mi parte no voy a poner ningún inconveniente a cualquiera que sea al rival. Estoy listo para hacer historia en la unificación del título y sobre todo para que los aficionados se sientan felices”, aseguró Kovalev.

Por su parte, el púgil colombiano, nativo de Apartadó, a sus 34 años, perdió el invicto al sufrir la primera derrota como profesional y deja su marca en 24-1, con 12 triunfos por la vía del nócaut.

Aunque comenzó bien la pelea tras colocar varios golpes con su gancho de izquierda, al final no pudo superar el directo demoledor de Kovalev, que siempre lo mantuvo en la distancia y le marcó los puntos con buenas combinaciones de manos.

“No tengo excusas. Sabía que si llegaba a la distancia, él (Kovalev) sería el favorito, así que intenté presionar la pelea. Pienso que tuve una buena actuación, pero no obtuve el resultado. No me veo como un perdedor, pero hay que darle crédito. Salió y demostró que quería ganar la pelea”, reconoció Álvarez.