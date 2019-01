Eléider Álvarez viaja a Montreal para asumir última etapa de preparación

Tal como llegó, el pasado 23 de diciembre, se fue a la medianoche de ayer: a las carreras.

Eléider Álvarez, el colombiano campeón mundial de la división semicompleta (175 libras) que avala la Organización Mundial de Boxeo (OMB), apuró este domingo sus últimas horas en Bogotá, ciudad que eligió su cuerda profesional para llevar a cabo la segunda fase de la preparación del combate de defensa de la corona a cumplirse en Frisco, Texas, Estados Unidos, el venidero 2 de febrero.

“Ultimar detalles no es fácil cuando se está contra el reloj”, manifestó a EL COLOMBIANO antes del viaje. En ese “corre-corre”, con los integrantes de su staff (entrenador Marc Rampsay y preparadores físicos, venidos desde Montreal, donde Eléider tiene la base de trabajo desde hace diez años), solo hubo espacio para ajustar una que otra cosa del último día en la capital colombiana.

Con optimismo y tranquilo por lo que significa su nuevo estatus, ahora como peleador que entra con fuerza al mercado televisivo de Estados Unidos, merced al convenio que celebró con la empresa Top Rank del acaudalado promotor Bob Arum, el mismo que desde los años sesenta estuvo detrás del más grande de todos, Muhammad Ali o tuvo algo qué ver en combates tan importantes como los que protagonizaron estrellas de los guantes como Sugar Ray Leonard, Marvin Hagler, Thomas Hearns, Roberto Durán, Julio César Chávez, Héctor “Macho” Camacho o el propio Óscar de la Hoya, Evander Holyfield, George Foreman, y quien orienta los destinos pugilísticos de dos de los tres más mediáticos de este deporte: Terence Crawford y Vasiliy Lomachenko.

“Tranquilo porque se hizo un trabajo a conciencia, muy fuerte sí, pero siempre pensando en el compromiso que se tiene al frente”, agregó Álvarez Baytar, peleador nacido en Puerto Girón, corregimiento de Apartadó, quien asume, desde hoy, en Montreal, la fase final de la preparación con miras al duelo de revancha directa que sostendrá con el destronado ruso Sergey Kovalev (2 de febrero).

El futuro

Y aunque el antioqueño esquiva hablar de lo que vendría más allá del duelo ante Kovalev, sobre la mesa está servida una importantísima agenda incluida en ese convenio firmado con Arum.

Y una de ellas, sería una confrontación ante el nuevo monarca semipesado del Consejo Mundial de Boxeo, cetro que Álvarez buscó por más de cinco años y que su anterior poseedor, el haitiano canadiense Adonis ‘Superman’ Stevenson, destronado recientemente, no le quiso dar.

Justamente, Stevenson acaba de superar el estado de coma en el que fue inducido tras perder el cinturón, en diciembre pasado y a manos del ruso Oleksandr Gvozdyk, quien le propinó un terrible nocaut, lo que permitiría un super show entre los cuatro campeones de la división semicompleta: Dimitry Bivol (Asociación Mundial de Boxeo -AMB-), Álvarez (OMB), Gvozdyk (CMB) y Artur Beterbiev (Federación).

“Primero lo primero, no hay de otra. Estoy concentrado en la próxima pelea, no hay más. Lo único claro es que hay un paquete de siete peleas para los próximos tres años, no hay rivales, no hay compromiso alguno excepto este del 2 de febrero que es directo porque así estaba estipulado en el contrato que firmé antes de ganar el título”.

Álvarez deja Bogotá, donde pasó los días finales de 2018 al lado de su esposa Jessica y su pequeña hija Ayda Eliza, repitiendo momentos que, a mediados de ese mismo año, cumplió allí preparando lo físico y la estrategia del primer pleito con Kovalev y que le reportó excelentes dividendos.

Ahora, en Montreal, ultimará detalles de la táctica para salir airoso ante Kovalev, a quien noqueó en agosto pasado. Toca decir, como hizo toda la gente que lo saludó en el último mes: ¡suerte campeón!.