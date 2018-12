Saltos de vida

El 26 de diciembre de 2017, dice, es uno de los días más maravillosos en la vida de Sara Cristina Palacio. Nació John Matías, a quien, desde ese momento, dedica sus esfuerzos y sacrificios para hacerlo un gran hombre.

A sus 18 años, Sara, nacida en Turbo, es una de las más jóvenes mamás del deporte antioqueño y, desde el primer día de competencias, protagonista de la final de los Juegos Departamentales con epicentro en Guarne, donde se desarrolla el atletismo.

Ayer, cuando esta saltadora de altura pasó por encima de la vara con 1.65 metros, en su primer intento, demostró que la medalla de oro era suya. Sus rivales no pudieron mejorar ese registro. Sin embargo, ella volvió a escena y pasó con 1.68 confirmándose como ganadora de la prueba.

“Yo estaba entrenando en Medellín con la profesora Regla Sandrino, pero como quedé en embarazo me tocó parar por un tiempo. Cuando regresé a las pistas entrené con más fuerza porque quiero salir adelante”, dice Palacio, quien al lado de su mamá (Marlenis Palacio), con la que vive, espera brindar, en el futuro, muchos triunfos.

“Espero terminar de estudiar y vivir del deporte para ayudarle a mi mamá y poder levantar mi hijo., a quien dedico esta primera medalla,. Voy a dedicarme al deporte y especialmente al salto, mi prueba preferida, aunque también he dirimido 100 y 200 y el salto largo”.

También hizo 100 con vallas, distancia en la que tiene un magro recuerdo. “En el 2014 me gané el cupo para ir a México a los Juegos Intercolegiados y cuando tenía todo listo no pude hacerlo por un error en una letra del pasaporte, en el que pusieron el nombre de mi mamá con z cuando en su cédula aparece con s (Marlenis). Me quedé con todo listo y con una gran tristeza”.

Su meta es saltar más de 1.80 y llegar con posibilidades a Juegos Nacionales 2019. “De acá en adelante me dedicaré de lleno al atletismo, porque quiero ser la mejor en Barranquilla y luego en las diferentes competiciones internacionales que me permita tener el apoyo del Estado”.

Quienes le siguen los pasos a Sara no dudan que si se dedica, será una atleta de élite. “A esta joven la estamos tratando de recuperar. El primer paso es prepararla para Nacionales, porque tiene inmensas condiciones como saltadora”, dice Carlos Alberto Mosquera, su entrenador en Turbo.

Antes del embarazo saltaba entre 1.70 y 1.75, apenas con tres meses de entrenamiento. “Lo tiene todo para triunfar. Solo necesita dedicación y convencerse del futuro que tiene”, agrega Mosquera. De momento, Sara Cristina ya dio el salto de su vida: ser madre de John Matías .