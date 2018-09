Atleta etíope, atrapada en Bogotá tras ganar la Maratón de Medellín

Otro hecho insólito y extradeportivo de la Maratón de Medellín es noticia mundial, en esta ocasión el diario español El Mundo, denuncia que la etíope, Tigist Teshome Ayanu, ganadora del certamen está atrapada en el aeropuerto Eldorado de Bogotá y no ha podido regresar a su casa.

De acuerdo con lo expresado en la publicación la etíope no puede salir de Colombia y lleva viviendo desde el pasado martes en el aeropuerto El Dorado, ya que el gerente de mercadeo para Colombia de Air France, Carlos Durán, asegura que esta necesita un permiso especial para salir del país. Una situación insólita que Juan Pineda, manager de la atleta, no se cansa de denunciar.

“Esa norma internacional no ha cambiado cuando ella ha llegado a Colombia. Al momento de salir de Etiopía, ella mostró el permiso. Ahora al momento de irse, muestra su pasaporte y le aseguran que no puede irse. Esto realmente que no se entiende”, sostuvo a Marca Claro Colombia.

Pineda agregó que “existe un documento en el cual señalan que Teshome Ayanu no requiere visa para viajar. Estamos aquí (en Bogotá) desde el martes y no hay alguna señal en la cual se pueda confirmar que la atleta va a viajar. Realmente esto me recuerda a la película ‘La Terminal’. Ella quiere viajar y estar nuevamente con su familia”.

De acuerdo con el manager de la atleta, la aerolínea Air France Europa se ha pronunciado al respecto y confirma que Tigist Teshome Ayanu puede viajar sin visa.