Fed Cup, con el aliento de la Davis

La entrada de público a las instalaciones no tiene costo. Solo que se requiere boleta. Se adquieren en la Liga, los clubes de tenis y escuelas del Oriente. Con una boleta se ingresa las cuatro fechas.



El escenario de la confrontación es el club Campestre de Llanogrande, cuyas canchas son en polvo de ladrillo.



El nombre del torneo que empezará mañana, es Fed Cup Eliminatoria Zona Americana Grupo 1.



Por Winsport, todos los días, se podrán ver los partidos de Colombia. También la final prevista para el sábado, esté o no el local.



¿Cómo es el sistema de juego?... El del round robin. Los duelos entre países incluyen, diariamente, tres partidos (dos de sencillos y el de dobles).



Los dos primeros clasifciados, por grupo, jugarán, el sábado, por el ascenso. Y los terceros y cuartos, disputarán permanencia en la Zona 1 y descenso a la 2.



Los días de competencias son: miércoles, jueves, viernes y sábado, con apertura de puertas a las 9:00 a.m. y primer juego a las 10:00 a.m.