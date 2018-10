Hernán Elejalde renunció a su cargo de gerente en Indeportes

Hernán Darío Elejalde López renunció este jueves a la gerencia de Indeportes Antioquia.

El dirigente manifestó que su decisión se debe para no inhabilitar a su hermano que aspira a la alcaldía de Frontino.

“Estuvimos analizando jurídicamente si yo podía seguir y encontramos que la norma es clara, dice que debo renunciar”, aseguró con tristeza quien había tomado posesión del cargo el 5 de enero de 2016.

El abogado e ingeniero de Sistemas con especializaciones en Gerencia de Información y Derecho Administrativo, dijo que su salida ha sido un golpe duro.

“De verdad que uno se siente bastante apesadumbrado, pero cada día trae su afán, más adelante vendrán nuevos trabajos y retos. Ojalá pueda seguir vinculado al deporte, es un tema que me apasionó mucho. Ojalá alguna liga me recoja así sea de vocal, para ayudar, para fortalecerlas, necesitan apoyo en nuestro departamento”, le dijo Elejalde al periodista Jorge García.

También se refirió a la denuncia del concejal de Medellín, Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, quien denunció la supuesta red de corrupción que hay en el deporte de Antioquia con la contratación de técnicos fantasmas, es decir, que no fueron contratados legalmente y quienes recibían entre 6 y 7 millones de pesos, a diferencia de otros que ganas $3 millones mensuales, en los últimos tres años.

“Lastimosamente estamos viviendo un momento difícil con el tema que se ha venido hablando de que existen unos entrenadores fantasmas, y en lo que ha corroborado la auditoría eso no es cierto. Los entrenadores que paga Fedelian son los que han solicitado las ligas y son los que en carne y hueso vienen trabajando día a día en los escenarios del departamento. En ese sentido hay confianza, la idea es salir avante con en este tema. Eso de que hay 15 o 16 entrenadores fantasmas, que nosotros o Fedelian está pagando no es cierto. La auditoría, con planillas, informes, y acompañamiento de la Contraloría Departamental, ha sido muy exhaustiva. Hasta ahora no existe un entrenador que se le esté pagando y no esté trabajando en ninguna liga y si alguien conoce de ese caso sería bueno que no lo dijera”.

Agregó que se va con la conciencia tranquila, y que al gerente que lo remplace le dejará los entrenadores contratados hasta diciembre de este año, como organizado el tema de mantenimiento y manutención en la Villa Deportiva para más de 155 deportistas, además de un recurso para el presupuesto de Juegos Nacionales.