Ituango es pura lucha y talento

Sabaneta obtuvo su primer triunfo en el Festival; puede ser gracias a su baile, su energía o hasta su positivismo. De lo que no hay duda es que son competidoras que exaltan este deporte no solo con buenos resultados, sino con la pasión y amor por lo que hacen. Se espera que este equipo contagie de su alegría. El Iván de Bedout trae grandes estrellas a jugar y a equipos que ya son familias. La clave está en disfrutar.

Todos los días Jhonny Alexander Zuleta recorre cerca de 4 km a pie desde su casa en la vereda La Arenera hasta la cabecera municipal de Támesis, donde entrena fútbol, presta sus servicios como acólito en la iglesia principal y acompaña a su papá a vender el café, producto de la siembra en la finca en donde viven.

Jhonny juega como defensa, es el capitán y se define como un polifacético: “Me muevo en toda la zona”.

Su tiempo también lo ocupa ayudando a su papá en la finca en donde viven, conoce bien cómo y cuándo cosechar el grano de café, y su proceso después de la recolección. Aunque Jhonny reparte su tiempo entre el fútbol, la escuela y la colaboración a sus papás, tiene claro que hay algo a lo que siempre debe dedicarle tiempo y que, afirma, es a lo que le debe lo bueno que hay en su vida: “En la iglesia me dicen que no abandone mis sueños, que luche por lo que me gusta, pero que siempre me entregue a las manos de Dios”.

Cortesía Alejandro Rave-Los Paisitas