Jossimar Calvo, feliz con su cortometraje

Este sábado, en el Teatro Zulima de Cúcuta, se estrenará el cortometraje “Jossimar Calvo, la historia de un campeón”, basada en la vida del gimnasta más exitoso de Colombia. Este trabajo, de La Magia -entidad que trabaja con proyectos cinematográficos-, tiene como productor a Josué Jaramillo y en la dirección a Susana Godoy.

“Es la oportunidad de mostrar a este ídolo”, dijo Jaramillo, en tanto que el entrenador Jairo Ruiz asegura que “es un ejemplo de vida que llegará al corazón de los colombianos”.

Jossimar, ¿cómo le ha parecidos esta experiencia?

“Me siento bien, emocionado, pues faltan pocos días para el estreno de este hermoso proyecto. Es muy significativo para mí, un homenaje al trabajo de mi mamá, de mi entrenador y al deseo de salir adelante”.

¿Qué lo motivó a mostrar facetas personales?

“Fue una propuesta que consideré importante para mi carrera, era una oportunidad para dar a conocer parte de mi historia. Ha sido una experiencia chévere, no solo porque yo participo, sino también los compañeros de entrenamiento. Por ejemplo, un niño del grupo hace el papel de Jossimar cuando estaba pequeño. Para mí es grato porque todos se la gozaron”.

¿Qué mensaje quiere dejar?

“Buscamos impactar, transmitir a la sociedad, a los niños que quieren salir adelante. Es un punto de referencia para quienes están iniciando su proceso y que quieren ser los mejores. Aquí se muestra ese esfuerzo y ganas por cumplir metas. Ojalá les guste a los padres de familia, a los jóvenes y niños. Que sea una motivación para que tengan energía en su camino de ser grandes atletas y personas”.

¿Qué tal su experiencia como actor?

“Es algo a lo que uno no está acostumbrado, pero es chévere. Yo únicamente aparezco en las escenas del presente, pienso en el pasado y ahí inicia todo. Solo aguardo el estreno para ver cómo quedó”.

Este ha sido un año muy intenso para usted...

“El balance es bueno, aunque hubiese querido que fuera mejor. Pasé por momentos difíciles y alegres: la muerte de mi mamá (Nohora) fue un golpe muy duro, algo que llegó cuando menos me lo esperaba. A la vez nació una alegría, una motivación en mi vida, que es mi hija (Valeria). Yo soñaba que cuando fuera padre ella conociera a su nieto o nieta, y que compartieran mucho, solo fueron dos meses”.

Adelante hay mucho por hacer...

“Sí, siento ganas de mejorar. Estoy tranquilo, aunque me hace falta mamá, muchas veces me invade la nostalgia y la recuerdo. No está en este plano físico, pero sé que siempre estará conmigo”.