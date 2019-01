“En Copa Davis no importa el ranquin, todos los partidos son cerrados”: Cabal

La pareja de tenistas colombianos Juan Sebastián Cabal y Robert Farah, ya tiene todo listo para afrontar el sábado 2 de febrero el juego de dobles por la Copa Davis ante Suecia, en el Palacio de los Deportes de Bogotá.

Así como con Caterine Ibargüen el año anterior, los vallecaucanos fueron anunciados como embajadores de Peugeot, en una alianza que llega días antes del debut de los colombianos en el nuevo formato de la Copa Davis, el certamen de países más importantes del tenis mundial.

“Esta serie será muy cerrada, como todas, todos los jugadores nos conocemos, no hemos competido con ellos, pero los conocemos, esperemos que el público nos acompañe, queremos ganar de locales, con nuestro público y con las condiciones que nosotros pusimos, para darle una alegría a Colombia”, aseguró Robert Farah.

Para Cabal “representar al país es un orgullo, lo soñé desde niño, es cumplir metas en la carrera y cuando represento al país nos trazamos objetivos grupales y es una experiencia única, maravillosa, es lo más bonito representar al país, algo que hacemos cada semana como dobles, pero en Copa Davis es especial y se goza cada momento, con muchas alegrías y tristezas, pero así es el deporte y esperamos dar una alegría este fin de semana”.

De lo que pasó en el Australian Open, donde quedaron eliminados en primera ronda, Farah reconoció que “fue un torneo con una expectativa diferente porque veníamos jugando bien, pero más que tristeza es una nueva experiencia, no podemos quedarnos estancados, lo bonito de este deporte es que cada semana da revancha, así como cuando se gana, hay que pensar en el próximo reto y el que sigue es Copa Davis, en un año largo que queremos afrontar muy bien”.

Del duelo contra Suecia, Cabal anticipó que “en Copa Davis no existe ranking, todos los partidos son cerrados, y en esta llave no hay jugadores destacados, ni top 10, no hay quien marque diferencia, por eso los partidos serán cerrados y será determinante el apoyo de la gente para generar presión”.

De la posible pareja que enfrentarán ante Suecia, Farah comentó: “No estamos seguros de quiénes van a jugar los dobles, esperar el sorteo, conocemos a un doblista de toda la vida, a Robert Lindstedt, es veterano, que ha ganado Grand Slam, ha jugado finales de Wimbledon, ha sido top10, tiene mucha experiencia de dobles, es sacador y voleador, devuelve bien, le gusta los puntos cortos y sabe guiar a su pareja de Copa David, porque han ganado puntos, así que será un punto competitivo”.

Cabal también aseguró que “jugamos contra ellos en Sidney, en un partido cerrado, él (Lindstedt) jugó con un singlista en ese partido y lo conocemos muy bien, sabemos qué esperar, pero queremos saber con quién va a jugar para saber qué esperar, pero todos nos conocemos en el circuito, no hay secretos”.

El duelo de Copa Davis entre Colombia y Suecia inicia el próximo viernes en el Coliseo del Palacio de Los Deportes, con los dos primeros duelos de sencillos, mientras que para el sábado está programado el partido de dobles y, de ser necesario, los otros dos juegos de sencillos.