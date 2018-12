El karate exige y forma a la persona mentalmente

Rapidez, energía, rítmica y equilibrio, son algunas de las bases técnicas, para aspirar a ganar una medalla en la modalidad de kata (individual) en karate.

De su perfección depende la victoria. Y esa serie sucesiva de técnicas y desplazamientos contra enemigos imaginarios, era lo que trataban de hacer ayer en Rionegro, los participantes en la final de los Juegos Departamentales.

Felipe Duque Arbeláez estuvo bien concentrado en las dos series eliminatorias, y eso le valió ganar el tiquete para disputar la final hoy en la división 12-13 años no avanzados.

“Uno siempre actúa pensando que enfrenta a un rival y hay que hacer todos los movimientos de forma perfecta. Me concentré bastante y pude ganarle a mis oponentes de La Estrella y Bello”, dice quien representa a Marinilla y considera que el karate lo ha vuelto disciplinado y equilibrado mentalmente.

Felipe espera subir al podio como número uno, pero ante todo dejar en el tatami lo que ha aprendido durante tres años de práctica sin descanso.

“Sé que la disputa del título va a ser muy dura, pero me he preparado para ganar. Entreno todos los días, mínimo dos horas, buscando la perfección. El karate me ha formado mentalmente y exigido mucho físicamente”, manifiesta el estudiante del colegio Román Gómez, quien acaba de cumplir 12 años.

“Tener a estos niños compitiendo en la final de estas justas, ya es un gran paso. Aspiramos a ganar oro con Felipe y María José Duque, quienes son excelentes deportistas y muy dedicados al deporte. Nuestra meta en la delegación de Marinilla es ganar cuatro oros”, asegura Gustavo Agudelo, técnico y quien lleva 15 años laborando con el municipio del Oriente que hoy cuenta con 120 practicantes y un amplio semillero.