Dayana y un impensado revolcón

Parecía un chiste de mal gusto o, quizás una inocentada de diciembre. De la noche a la mañana, la peleadora antioqueña Dayana Cordero apareció vistiendo el uniforme del departamento de Boyacá después de una sorpresiva convocatoria para hacer parte de la Selección Colombia amateur y de “renunciar temporalmente” al título mundial interino del peso gallo que reconoce la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

Tras el empate que alcanzó a finales de 2017 ante la venezolana Mayerlin Rivas, en pleito para dilucidar el interinato de la división, escenificado en Medellín, Dayana “deambuló” entre escritorios y gimnasios, promesas y peleas que no se dieron, intentando concretar una nueva confrontación titular que, finalmente no se dio. El 2018 lo pasó en blanco y solo le reportó un combate fuera de campeonato y ganado sobre Neisi Torres, en Montería, en mayo.

“Fueron infructuosas las negociaciones”, cuenta su apoderado Álex Rambal, a quien no obstante, le llegó una inesperada convocatoria para que la pugilista oriunda de Caucasia y de 23 años, volviera al boxeo aficionado para integrar, de una, la Selección Colombia con miras al Mundial de India, aprovechando que la entidad que rige este deporte -Aiba- permite que profesionales compitan en el ciclo olímpico.

“Aceptamos la invitación porque es un honor representa al país. Sin embargo, no tuvo suerte pues fue eliminada en primera ronda. No se acomodó de una porque este es un boxeo de solo cuatro rounds, más rápido, con reglas distintas, un peso más arriba y ella apenas iniciaba”, apunta Rambal. “Pero fue una experiencia bella que la llenó”.

Lo más llamativo, empero, sucedió al finalizar el año, cuando con sorpresa se le vio combatiendo en el Nacional de mayores, en Cartago, Valle, donde alcanzó medalla de oro en los 60 kilogramos, representando a Boyacá, asegurando, de paso, su presencia en los próximos Juegos Nacionales de este nuevo año.

“Lastimosamente se presentaron situaciones ajenas que impidieron la vinculación de Dayana a los procesos del deporte de Antioquia tal como queríamos”, apunta Rambal.

“Se necesitaban recursos y el apoyo en ese momento y no lo hubo. Tocamos puertas en Caucasia, así como en la Gobernación, donde encontramos receptividad por parte del gobernador Luis Pérez, quien delegó en otra persona y no tuvimos eco. Igual, pedimos afiliación a la Liga de Boxeo de Antioquia y allí nos cerraron las puertas sin razón”.

La pugilista que cumple una carrera al revés, pues protagoniza la historia de una profesional que asume el reto aficionado, apunta ahora a mantenerse ahí para cumplir el llamado ciclo olímpico y que debe conducirla, si gana el cupo en las distintas eliminatorias mundiales del año, a Tokio-2020.

El Continental en República Dominicana, el clasificatorio en Juegos Panamericanos de Lima y el Mundial de Rusia son los tres principales eventos a los que acudirá con Colombia.

“Estoy a gusto, esta es una experiencia maravillosa que espero aprovechar al máximo al lado de chicas que llevan más tiempo que yo -como la medallista olímpica Ingrit Valencia y la medallista de plata mundial, Jessica Paola Caicedo-, me sirve para aprender mucho de ellas y mejorar día a día”, expresa la pugilista.

Y aunque se solicitó a la AMB la declaratoria de campeona en receso (es decir que no se le quite el título por no defenderlo), según Dayana “el objetivo principal está dirigido a obtener la clasificación a los Olímpicos”.