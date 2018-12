La contrarreloj que corre el Ministerio del Deporte

El proyecto de Ley 078, que plantea convertir a Coldeportes Nacional –ente rector del deporte colombiano– en ministerio, transita, a paso acelerado y en una especie de carrera contra el reloj, por los salones de la Cámara de Representantes, luego de superar el primer listón del Senado de la República.

Roosvelt Rodríguez, senador por el Partido de la Unidad, ponente de un viejo deseo de la dirigencia deportiva del país, que supera ya dos décadas desde cuando se empezó a hablar de esta posibilidad, va ganando el pulso, como lo afirma, ya que la plenaria del Senado lo respaldó en segundo debate y, de paso, ratificó a Cali como la sede de la nueva cartera.

“El nuevo Mindeportes asumirá los contratos y convenios vigentes de Coldeportes, así como su planta de personal, sin generar gastos adicionales a la Nación”, explicó. Ello a pesar de que algunos analistas creen que trasladar su funcionamiento a otra ciudad, cualquiera que fuera, es un exabrupto y lo único que haría es generar más costos.

“El presupuesto del Ministerio será exactamente el mismo que ha sido aprobado para Coldeportes en la vigencia fiscal de 2019. Son 570 mil millones de pesos y no es posible adicionar recursos que pudieran requerirse para operar”, responde Rodríguez.

La mayoría de consultados por EL COLOMBIANO coinciden en que es bueno que la entidad cambie porque ello le da estatus a la actividad: 88 países en el mundo manejan esta figura y Colombia es uno de los cinco países en el top 25 del deporte olímpico que no lo tiene. Los otros son Argentina, Uruguay, Perú y Paraguay.

“Vengo apoyando el Ministerio del Deporte desde la legislatura pasada, considero que es importante. Llevarlo a este nivel es elevar el rango de la entidad. El tema del deporte es transversal: salud con prevención de enfermedades y del consumo de sustancias sicoactivas, manejo adecuado del tiempo libre y educación. Es llevarlo a una política pública”, manifestó Santiago Valencia, senador del Centro Democrático.

Agrega que no es lo mismo que un director de Coldeportes, entidad descentralizada, vaya a hablar en calidad de funcionario que lo haga como ministro en propiedad.

También dejó claro que en principio no se contempla un aumento en el presupuesto, es la misma planta de Coldeportes, por lo que no se presta para crear cargos burocráticos. Sin embargo, no ve con buenos ojos el tema de cambio de sede para Cali por varias razones, unas legales, otras constitucionales y hasta prácticas.

“La legal dice que Colombia es un estado unitario, que tiene un poder central que está en el Distrito Capital, o sea Bogotá. Algunos dicen que esto es descentralización y no es así. Es un absurdo. Tiene unos riesgos grandes. Hoy en día Coldeportes tiene unos 200 funcionarios de planta, entre los de libre nombramiento y carrera y 600 de prestación de servicios”.

Baltazar Medina, presidente del Comité Olímpico Colombia, celebró el cambio, pero considera que no es bueno el traslado a Cali.

Para Medina, que cambie Coldeportes es un derecho que se han ganado los deportistas del país por sus grandes logros en los últimos años y es la manera de reconocer el trabajo deportivo que se está ejecutando.

Pero el traslado de la futura cartera a otra ciudad no traería algún beneficio, por el tema operativo que está en Bogotá, donde, además, “se asientan los ministerios y organismos estatales con los que cotidianamente se tienen reuniones y programación para tratar temas inherentes al manejo de cada cartera”.

Y aunque el proyecto ya superó la primera parte, el “partido” cursa el segundo tiempo en la Cámara de Representantes antes de enviarlo, si es aprobado, a Presidencia, cuando el Ejecutivo le daría la bendición o, en el peor de los escenarios, lo mandaría a tiempo extra en caso de objetar puntos que considere. Esto ya definirá el próximo año .