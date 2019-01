La pelea que debe hacer Eléider para retener faja

Para Abelardo Parra, este choque tiene cosas a favor y en contra del colombiano. “Creo que Kovalev no tuvo un buen tiempo de recuperación (a duras penas 5 meses después de ser noqueado por Álvarez). Sicológicamente puede estar aún pensando en esos golpes que le hicieron daño o ‘estar tocado’ como se dice. Considero que Eléider puede desarrollar mejor su técnica (exquisito pegando con rectos y acompañándose del cruzado de izquierda que le favorece”.

En lo deportivo, según Parra, Eléider debe conservar la calma, tomar precauciones ante un rival que va a tratar de arrollarlo desde el primer asalto y que es difícil. “Álvarez debe estar preparado físicamente muy bien para aguantar los ataques. Y, a diferencia del primer duelo entre ellos, en esta ocasión no puede ser tan reservado. No exagerar, pero sí imponer condiciones desde el arranque. A pesar de ser el campeón, no puede dejar que su oponente le imponga pelea”.