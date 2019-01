La semilla que pule el proyecto de Sabavolley

Insoluble como el agua en el petróleo. Este turbeño de 1.78 metros de estatura se escabulle entre los demás atletas en cada una de las competencias del Baby Atletismo Comfenalco del Festival de Festivales 2019.

César Andrés Rivas, a sus 12 años, ya ha competido en siete certámenes donde ha alcanzado medallas.

“Yo soñaba con ser futbolista. El mejor defensa central. Jugué en el FC Barcelona de Turbo. Pero una llamada cambió mi rumbo y hoy me dedico al atletismo”, afirma.

Si de referentes se trata, su admiración y sueño es ser como Usain Bolt y mejorar su marca olímpica. “Lo admiro porque aún después de una lesión, logró reponerse y ganar medalla olímpica’, dijo el joven de Urabá.

Pero todo en la vida no es deporte. El estudio y sus sueños de ingeniería no se quedan atrás: “Mi objetivo es ser ingeniero de petróleos. Y sé que lo voy a lograr. Me encantan los números y las matemáticas”.

Su especialidad es la velocidad, la misma con que habla, sueña, ríe, entrena, juega e intenta superarse... es una promesa del atletismo antioqueño, que brilló en las competencias en las que el Inder Medellín dominó por equipos.

(Cortesía Rodrigo Pérez Ríos, Los Paisitas).