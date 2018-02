Laura Gómez se mide al último reto de Colombia en Olímpicos

Seis meses fueron suficientes para que Laura Gómez se enamorara de la sensación de deslizarse en el hielo. Una decepción en el patinaje convencional la arrastró a la escarcha y a las bajas temperaturas.

Fue la exclusión de la Selección Colombia de patinaje lo que le significó replantearse su futuro y probar en otra disciplina. No quería abandonar el patinaje, por eso se decantó por experimentar sobre las cuchillas “sólo para divertirme”, comenta, entretenimiento que la llevó, en menos de un año, a hacer historia: ser la primera patinadora colombiana en Olímpicos.

Y es que su clasificación fue tan tardía e inesperada que Laura ni siquiera tenía uniforme. Supo que iría a los Olímpicos una semana antes de su inauguración. La sanción del Comité Olímpico Internacional a los atletas rusos le abrió las puertas a las justas de Invierno.

Laura, carmelitana de 27 años, está con la delegación en Pyeongchang desde el 9 de febrero y será la última en competencia, mañana a las 6:00 a.m. Correrá el mass start (ver gráfico), prueba en la cual había conseguido la marca para clasificar.

“Estoy muy tranquila y espero seguir así, esa es la clave fundamental. Espero con ansias la hora de mi debut. Voy a esforzarme demasiado, no solo por mí sino por Colombia”, comentó la paisa en diálogo con Coldeportes.

Sus días en la villa olímpica han sido provechosos, ha perfeccionado su técnica y mejorado sus tiempos. El 12 de febrero impuso registro nacional en los 1.000 metros al detener los cronómetros en 1.21,35, tres segundos 95 centésimas más rápido que el anterior récord, 24,30, en poder de Rommy Muñoz desde el 7 de marzo de 2015.

“Además de mejorar la marca me he enfocado en patinar agachada, en transferir bien mi peso tanto en la recta como en la curva, entre otras cosas”, señala Laura a horas de estrenarse en el hielo, en el que no dejará congelar su ilusión de seguir haciendo historia para Colombia en el deporte olímpico.