Lo que hay que saber del Super Bowl

Esta noche las miradas del mundo estarán fijas en el estadio U.S Bank de Minneapolis. Más de 190 millones de espectadores en todo el mundo seguirán, en vivo, el espectáculo deportivo y de entretenimiento más popular de Estados Unidos: el Super Bowl, la final del fútbol americano, que llega a su edición 52 y enfrenta a los mejores equipos de las dos conferencias que conforman la National Football League (NFL).

Los Eagles de Filadelfia (ganadores de la Conferencia Nacional) se enfrentarán a los vigentes campeones, los Patriots de Nueva Inglaterra (campeones de la Conferencia Americana) por el trofeo Vince Lombardi -nombrado así en honor al entrenador ganador de los dos primeros Super Bowl de la historia- que corona al campeón de la temporada del deporte ovoide.

Esta será una final con sabor a revancha, pues en febrero de 2005 los Patriots y los Eagles se enfrentaron en la edición 39 que terminó con una hazaña para los primeros, que en aquella ocasión lograron el bicampeonato.

El show de medio tiempo

Otro de los atractivos de este juego, que se realiza siempre el primer domingo de febrero, es el espectáculo musical de medio tiempo, en el que se presentará, por tercera vez -la primera en solitario- el cantante Justin Timberlake.

Así mismo, la interpretación del himno de Estados Unidos estará a cargo de Pink, quien debuta en este show.

Si usted no se quiere perder este duelo, que para Colombia inicia a las 7:30 p.m., pero no conoce mucho sobre el deporte, EL COLOMBIANO le presenta una guía rápida para entender el fútbol americano y no desistir en el intento (ver gráfico).