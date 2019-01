Emanuel y Mafe miden la fuerza de sus raquetas

Emanuel participa por primera vez en el Festival de Festivales, ya que el año pasado no pudo hacerlo porque en la categoría de su edad, novatos, no podía competir por su incursión en selecciones Antioquia y Colombia.

Como cada año, al terminar el calendario escolar, Mónica Marcela Giraldo, saca los cuadernos de sus hijos para botarlos, pero antes revisa que no se vaya algo importante.

En esa búsqueda, encontró un cuaderno con una lista de deseos que su hija mayor, María Fernanda Monroy Giraldo, había escrito desde el comienzo de 2018. Se dio cuenta que cada uno de esos propósitos que su “monita” escribió con ilusión, se habían cumplido.

“Leí punto por punto y me di cuenta que todos, tanto deportivos como académicos, los había logrado. Me pareció genial, arranqué la hoja y cuando pude se la mostré, le dije: “Mira, tan lindo, todo lo cumpliste”, cuenta Mónica, visiblemente emocionada.

Esa, para ella es la mejor manera de describir a su pequeña de 12 años que desde que inició su proceso en el tenis de mesa, hace cuatro años, se lo tomó con todo el profesionalismo del caso.

Aunque al principio no gustó mucho de esta disciplina, el empeño de su tío, Juan Guillermo Monroy, porque practicara, superó la resistencia de la jovencita.

“Él me inscribió en el Polideportivo Sur de Envigado y yo no iba. Una vez, en medio de una reunión familiar, me preguntó si estaba yendo y me regaló una raqueta, ya me vi muy comprometida. Ahí empecé a jugar”, revela Mafe.

El profesor Diego Arboleda pulió su talento y tres meses después de iniciar en el tenis de mesa, en su primer evento competitivo, el Festival de Festivales, se colgó su medalla inicial.

“En el primer Festival de Festivales me gané la medalla de bronce en individual, ahí despegó mi carrera”, dice con propiedad, la “monita” como la conocen sus amigos.

Este año, en su quinta participación en el evento infantil planea retirarse luego de ganar un bronce y tres oros en todas las categorías, aunque no descarta estar en 2020.

“El año pasado pensé -asegura- que iba a ser mi último Festival y luché mucho por el primer lugar porque creo que es la mejor manera de despedirse”, dice la deportista, pero con la apertura de la categoría expertos sub-13 espera hacerlo un año más.

“Si en 2020 no puedo participar porque este Festival es para novatos y yo ya soy Selección Antioquia y Colombia, quiero despedirme con un nuevo oro, ese es mi propósito”, afirma María Fernanda.

Este año también se trazó una nueva meta: volver a viajar, como lo hizo, en 2018 con Emanuel Otálvaro, cuando fueron a República Dominicana para representar a Colombia compitiendo en categorías superiores a las de sus edades, “porque su amor por el deporte va más allá”.