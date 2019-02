María Camila Osorio, inyección de energía para Colombia

· Resultados de los otros 2 juegos de Colombia: Emiliana Arango cayó 6-4 y 6-1 ante Renata Zarazua. En dobles, Camila Osorio y Paulina Pérez perdieron 6-4, 7-6 ante Giuliana Olmos y Zarazua.

· Paraguay venció 3-0 a Ecuador.

· En el Grupo B, Brasil dominó fácil 3-0 a Chile. Argentina, por su parte, derrotó 2-1 a Puerto Rico.

· Los juegos de hoy: Paraguay vs. Colombia, Ecuador vs. México; Brasil vs. Puerto Rico y Argentina vs. Chile.

· La jornada comienza a las 10:00 a.m. en el Campestre de Llanogrande. Entrada gratis.