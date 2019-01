Miguel está listo para la acción en el PSA Tour

Tras un 2018 con buenos resultados, el bogotano Miguel Ángel Rodríguez Forero, ganador de seis reconocimientos nacionales e internacionales y del British Open, Grand Slam del Tour PSA (Asociación de Profesionales de Squash -sigla en inglés) se alista para retomar las competencias con la mira puesta en ascender posiciones en el ranquin.

Su primer reto será en el Grand Slam de Nueva York, desde el próximo 18 de enero, cuando dispute el torneo J.P. Morgan Tournament of Champions 2019 en la cancha de cristal que será ubicada en el Grand Central Station.

EL COLOMBIANO habló con el deportista que disfruta sus últimos días de descanso antes de retomar el calendario de torneos.

¿Qué le dejó el 2018?

“Fue muy positivo, diría que el año más importante de mi carrera porque al ganar el British Open ante el número uno del mundo fue muy meritorio y me dejó marcado como leyenda del squash mundial. Además gané en Guatemala y alcancé el oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, para consolidarme en los torneos del ciclo olímpico como número uno de la región, cosas muy importantes para mi carrera”.

¿Cuáles son sus objetivos para 2019?

“Casi no me gusta hablar en voz alta sobre mis metas y mis sueños, pero entre las principales para este año están retener el oro en los Panamericanos que se van a disputar a mitad de año en Lima y quiero mejorar mi posición en el ranquin mundial, ya fui cuarto, ahora estoy sexto y deseo apuntarle a llegar al tercero o segundo lugar”.

Diciembre es la mitad de su año competitivo, ¿cómo maneja el tema de fiestas y vacaciones para no perder el ritmo y el estado físico?

“Este mini receso no me permite descansar mucho tiempo, porque estoy a mitad de temporada entonces me debo conservar para lo que sigue. Terminé el 1° de diciembre en Egipto y tan solo tomé una semana de descanso. Desde el 20 de diciembre continúe con mi rutina, sin jugar squash pero sí haciendo trabajo en el gimnasio, corriendo y con mucha actividad en la playa. También jugando tenis y otros deportes que me ayudan para mantenerme en forma”.

¿Cómo está diseñado su calendario de competencias ahora?

“Regreso el 5 de enero a Bogotá y el 10 viajo a Nueva York para el Grand Slam que arrancará el 18. Luego voy a Detroit y a finales de febrero juego el Mundial en Malasia, el torneo más importante de toda la temporada” .