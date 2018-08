Misi, la superatleta del rugby

Con su mejor marca, 11 metros, 41 centímetros, representó a Colombia en Suramericanos, Centroamericanos y el Mundial de Menores de Cali (2015). “Estaba en un pico muy alto, pero la curva empezó a descender. Tuve algunos problemas y decidí dejar de entrenar para estar tranquila. Yo amaba el salto pero no estaba disfrutándolo, me sentía frustrada, fue un golpazo para mi”, comenta María, estudiante de cuarto semestre de Estadística de la Universidad Nacional sede Medellín.

Un año después y tras graduarse del colegio, esta bogotana con raíces costeñas y que ahora es paisa por adopción, partió a Alemania con el reto de aprender un tercer idioma, ya que domina el español y el inglés. En ese viaje, en el que recorrió varios países de Europa, se convirtió en una “ciudadana del mundo”.

“Siempre me ha gustado explorar y mi familia me ha ayudado con eso, mi mamá es enfermera y docente, viaja mucho por asuntos académicos y siempre nos ha arrastrado, a mi hermano y a mí, a nuevos lugares”.

Tras su año sabático como trotamundos regresó al país y con una beca que obtuvo gracias a dos subcampeonatos en el salto en los Juegos Supérate, ingresó a la Nacional.

Y aunque quería estudiar Ingeniería de Sistemas, optó por la Estadística, carrera que en el futuro quiere poner al servicio del deporte.

En los planes de “Misi” como cariñosamente la llaman familiares y amigos, no estaba volver a practicar un deporte de alto rendimiento. El gimnasio y un paseo en bicicleta sobre su “burrita” eran las únicas actividades que alternaba con la academia.

El fútbol profesional, cuenta su hermano Tito, se le cruzó por la mente a su hermana menor; sin embargo, fue el rugby el que se atravesó en el destino.

“Como buena primípara en ese tiempo, estaba en un evento de la Universidad, “El Cuentacho”, y me encontré con una amiga, Alejandra Monsalve, ella jugaba rugby, y me invitó a un encuentro con sus compañeras, allí conocí a la capitana del club de la U, Daniela Ortega, quien me invitó a entrenar. Me insistió tanto que fui”.

En Cabras, equipo de la Nacional, María conoció a Sol Angie Delgado, instructora que meses después se convirtió en su compañera en Tucanes, la Selección Colombia de rugby seven’s.

“Aunque a veces compartamos equipo, para mí ella es mi maestra, le pido consejos para saber qué puedo mejorar de mi técnica y siempre está dispuesta a ayudarme a mejorar”.

Juntas, en la cancha del Estadio Moderno de Barranquilla, el pasado 2 de agosto, “Misi”, Sol y diez integrantes más de las Tucanes, retuvieron la medalla de oro en el rugby femenino en los Juegos Centroamericanos, proeza que también repitieron los hombres, convirtiendo a esta disciplina en el único deporte de conjunto en triunfar en ambas ramas.

“Fue un momento emocionante, la tribuna hasta coreó mi nombre, no lo podía creer, y aunque no me gusta que mi familia me vea competir, tener a mi mamá en el estadio hizo de este título algo único”, relata, emocionada.

Y aunque el rugby aún no le ha dejado cicatrices en la piel, sí le ha sacado muchas sonrisas, las cuales quiere prolongar hasta Tokio-2020, su sueño.