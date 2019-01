Wilson, el escultor de los clavados

En la soledad de su casa, frente al computador, Wilson lloró emocionado, en silencio y con las palpitaciones de su corazón a mil. No pudo estar junto a su pupilo Alejandro Arias cuando este logró la medalla de oro en el Mundial de Rusia en 2014. “Ese año no había dinero para que yo viajara, entonces me tocó estar pegado al computador, mirando la transmisión, haciendo fuerza para que Alejo hiciera las cosas como se habían planeado; lloré de felicidad cuando vi el resultado, sentí un gran descanso porque corroboré que estábamos haciendo las cosas bien y me puse como meta seguir trabajando duro para tener nuevos campeones y pensar en los Olímpicos”, recuerda.