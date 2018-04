Salud, rival de Mariana Pajón en Francia

Los triunfos de la colombiana Mariana Pajón se volvieron tan costumbre, que no verla en el podio o ni siquiera en una ronda final, llama también la atención. De hecho, causa inquietud.

La bicicrosista antioqueña, dueña de dos medallas de oro olímpicas, terminó cuarta el sábado en la primera válida de la Copa Mundo de supercross en Saint Quentin en Yvelines; mientras que ayer, en la segunda parada y en el mismo escenario francés, fue sexta en la fase semifinal. De cada serie pasaban las primeras cuatro a la última instancia.

En charla con su padre Carlos Mario Pajón, este expresó que los malestares físicos que arrastraba la deportista desde comienzo de semana fueron la principal causa de su actuación en territorio galo.

Enfermedad del beso

“Estuvo bastante enferma. Inclusive el miércoles pasó hospitalizada varias horas. El sábado no durmió en la noche y este domingo por poco se priva de competir. Corrió por su deber de cumplir y representar bien al país”, dijo Carlos Mario, quien minutos después, tras conocer el diagnóstico médico de su hija, confirmó que esta sufre mononucleosis, infección que se contrae a través de la saliva, por ello se le conoce como la enfermedad del beso.

Entre los síntomas que presenta el paciente están fiebre, faringitis, dolor de garganta, cefalea y, algunas veces, el bazo puede inflamarse.

“Toda la semana tuvo dolor de cabeza fuerte, también desaliento. Allí no podía tomar cualquier medicina, pues es sabido que cualquier medicamento puede marcar un doping y esa vaina sería letal para su carrera. Es extraño no ver a Mariana clasificar a una final, no parecía ella, pero cuando el cuerpo no responde no hay nada que hacer”.

El padre aseguró que la falta de competencias de la piloto en casi tres meses, debido a su boda y a otros compromisos, no es la excusa del actual rendimiento de la múltiple medallista mundial.

“La salud le jugó una mala pasada más que otra cosa, pues durante los últimos meses ella ha estado juiciosa, yendo al gimnasio y entrenando en la pista. Simplemente tiene malestares físicos. Debe estar triste y cuestionándose, pero esto es pasajero, ya vendrán más carreras. Ella es capaz de superar cualquier adversidad para estar lista de nuevo para la guerra”, agregó el padre de la bicicrosista, en medio de una sonrisa.

Mariana, que de 33 competencias que disputó en 2017 logró 31 podios, y de ellos 28 victorias, espera recuperarse pronto para volver a regalar alegrías. La antioqueña quedará concentrada en territorio europeo, donde espera reaparecer en la tercera y cuarta paradas de la Copa Mundo en Papendal, Holanda, el 5 y 6 de mayo .