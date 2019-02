Tiquete a Madrid, mérito a la persistencia

Por juan felipe zuleta valencia

No faltará quien apele a argumentos como que el nuevo formato de la Copa Davis facilitó la clasificación o que el rival no tenía gran peso. Aunque es cierto, no resta mérito alguno a la victoria 4-0 del equipo colombiano ayer sobre Suecia con el punto definitivo de Juan Sebastián Cabal y Robert Farah por 6-3 y 6-4 ante Markus Ericksen y Robert Lindstedt, con el cual lograron el cupo a la fase final de la Copa Davis.

Y es que más allá de estas dos circunstancias, la clasificación a esta instancia es producto de la persistencia de la Federación de Tenis para mantener siempre al equipo en el primer renglón del tenis federativo suramericano y mantener así vigentes las posibilidades de llegar un día al Grupo Mundial a pesar de los reiterados reveses que sufrió en el proceso.

Y es que antes de alcanzar, finalmente, un lugar entre los aspirantes al título del legendario torneo federativo tuvo que intentarlo sin éxito en seis ocasiones en las que las ilusiones se truncaron en el repechaje de ascenso al Grupo Mundial: 2010 ante Estados Unidos, 2013 contra Japón, 2014 ante Canadá, 2015 nuevamente frente a Japón y en 2017 contra Croacia.

“Esta serie tan favorable, con los triunfos de Santiago Giraldo, Daniel Galán y en dobles, es el homenaje a tantos años de trabajo, de esfuerzos individuales de los muchachos y colectivos de todo un grupo de trabajo. !Nos vamos para Madrid!”, destacó emocionado el capitán del elenco, Pablo González.

Colombia, junto a los otros 17 equipos clasificados, se medirán en noviembre en la capital española con un formato inédito que ha despertado polémica entre los grandes tenistas del planeta, pues se jugará la fase final del torneo por primera ocasión en campo neutral. Tras dejar atrás a un equipo con siete títulos de Davis en su historia, Colombia tendrá 10 meses para preparar su histórica participación en un certamen en el que estará presentes 11 campeones n