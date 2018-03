“Tokio-2020 será a otro precio”: Vivas

El pugilista colombiano Jorge Luis Vivas confiesa que ha recibido varias propuestas para pasar de la cuerda amateur a la profesional. Sin embargo, él permanece firme en sus decisiones, así como los golpes que está lanzando en el ring y los cuales le vienen dando campanazos de alegría e ilusión para lograr su principal sueño: medalla en los Olímpicos de Tokio-2020.

A sus 30 años, el nacido en Carepa, Antioquia, sorprende con su fortaleza física y rendimiento. “Me dicen que soy un come años, que aparento 20”, expresa mientras ríe esta figura del país en la Serie Mundial de Boxeo.

El pasado viernes, en Soledad, Atlántico, dio su aporte para que Heroicos, como se le conoce al representativo nacional, derrotara 3-2 a Uzbekistán, actual campeón olímpico. Venció a Israil Madrimov, quien venía de ganar en un torneo abierto en India.

Ayer, desde la fría Bogotá, donde los representantes colombianos volvieron a concentrarse, Vivas decía que sus esfuerzos han valido la pena.

“Dejar a mis seres queridos ha sido lo más duro”, expresa Vivas, pareja de Luz Sania Julio, con quien tiene dos hijos: Maité Lorena, de 11 años, y Jorge Andrés, de 3.

Consejo de madre

Este boxeador confirma que estuvo a punto de tirar la toalla: “Era más joven y me dolía ver las dificultades por las que pasaba mi mamá -Carlina Palacios- para sacarnos adelante -tiene dos hermanos-”.

Añade que pensó en irse a prestar servicio al Ejército. Pero ella lo apoyó para que luchará por sus metas en el deporte. “Ahora siento que voy por buen camino, tanto que, con lo que gano, mi mamá ya no tiene que laborar en casas de familia, donde le pagaban 200 mil pesos al mes. Y mis hijos se levantan con tranquilidad”.

Jorge Luis, que este año suma dos triunfos en la Serie Mundial, y acumula siete de nueve peleas desde que hace parte de este torneo en 2016, asegura que el deseo de revancha no le permite tomar otro camino en el boxeo.

En los Juegos de Río-2016 quedó eliminado en primera ronda, y en el Mundial de Hamburgo-2017 terminó cuarto.

“Me dolió más ese segundo certamen que el primero, pues ya le había ganado dos veces a al cubano Arlen López, que es campeón mundial y olímpico. Ahora, vencer al uzbeko Madrimov, que también ha derrotado a López, me llena de deseo para seguir luchando por lo que quiero”.

Indica que la experiencia empieza a jugar a su favor.

“En la Selección soy como el capitán, la confianza que me tienen los profesores y compañeros me genera mucha motivación. Si en Río se me escapó la presea, pienso que en los Olímpicos de 2020 las cosas serán a otro precio. Tengo más aprendizaje y respaldo, conozco los rivales, sé que es estos sacrificios que hago me darán frutos más adelante”, agrega el deportista que anhela, con trabajo y dedicación, seguir imponiendo su poderío en la división de los 75 kilogramos.