¿Por qué a este hombre le dicen el pitbull?

Los Pitbull son una raza de perros entrenados para defensa, ataque, custodia y vigilancia. Son fuertes, intensos y tienen gran tenacidad y poder en su mordida. No por nada a Sebastián Piedrahíta, de 26 años, se le conoce con ese apodo en el mundo de las artes marciales mixtas.

Hoy, el antioqueño es reconocido como uno de los mejores del país en esta disciplina y por eso en el UGP 11 (Último Guerrero en Pie) que se celebrará este sábado 15 de diciembre en el coliseo del colegio Palermo de San José, se enfrentará al llanero Michael “Pandero” Hurtado, para definir al retador al título del peso wélter, el cual está en poder de Jon Zarate. EL COLOMBIANO dialogó con el “Pitbull” Piedrahíta.

¿Cómo asumió la noticia del combate que lo puede llevar a disputar el título?

“Me agradó mucho, espero dar lo mejor de mí para tener esa posibilidad. Sé que es una pelea muy dura y si llego a pelear con Zárate, también es un desafío muy bravo, pero son esos retos los que le dan moral a uno en este deporte para seguir adelante”.

Usted es referente de Antioquia en las artes marciales mixtas ¿Cómo asume tal responsabilidad?

“No me lo tomo como si fuera el mejor peleador del departamento, porque no me gusta ponerme esos títulos. Lo que sí quiero es ser un referente en Colombia y que este deporte crezca gracias a lo que hago, para que en un futuro tengamos ligas muy grandes que exporten peleadores”.

¿Cuáles han sido los momentos más difíciles de su carrera?

“Llegar a una pelea no es fácil, hay que sacrificar cosas, entregarse totalmente. Tengo un trabajo normal y me toca sacar tiempo para entrenar; entonces es agotador. Hay que llegar bien a una pelea, tanto física como mentalmente. El bajar de peso también es complicado, pero todo eso se asume con profesionalismo”.

¿Y cuáles han sido los mejores momentos?

“Afrontar cada combate y salir victorioso. Haber peleado en otros países también me enorgullece y cada instante del día a día en este deporte, como entrenar y después meterme a la jaula. Ganar es satisfactorio”.

¿Qué sabe de su rival?

“Sé que es muy bueno con las llaves de rendición, me tengo que cuidar de eso. Es un peleador fuerte y agresivo. También ha combatido en otras ligas del exterior y eso lo hace alguien con experiencia”.

¿Qué esfuerzos le ha tocado hacer para llegar hasta aquí?

“Yo soy Diseñador Visual y trabajo en una empresa que se llama Accenture y no es fácil conseguir los permisos para entrenar, así que me toca repartir bien el tiempo para no dejar el trabajo que me sostiene actualmente”.

¿Adónde quiere llegar?

“Quiero ser un referente que creyó y se apasionó por este cuento. Así como la UFC se creó de cero, acá en Colombia hemos avanzado, pero nos falta. Si se dan las oportunidades de pelear en ligas grandes sería genial, además de poder llegar a ser campeón mundial”.

Un mensaje para quienes lo siguen.

“Un abrazo a los que están pendientes de mis peleas. El público es la razón de ser de esta disciplina y sin él no hay eventos. Por eso les agradezco a los que están pendientes de las artes marciales mixtas”.