Roger Federer, campeón eterno

Considerado el mejor jugador de siempre, Roger Federer, que alcanzó los 20 títulos del Grand Slam al ganar el Abierto de Australia en Melbourne, es un fenónemo de longevidad, capaz de ofrecer su mejor versión camino de los 37 años.

Con su triunfo continúa desafiando al tiempo. Es el segundo vencedor de Grand Slam de más edad tras el australiano Ken Rosewall (37 años en 1974).

La distancia que separa su primer título del último, 14 años y medio desde que lograra su primer Wimbledon en 2003, es la segunda más amplia de la historia, de nuevo por detrás de Rosewall (19 años).

En su larga lista de récords, Federer también manda en número de Grand Slam (72) o en haber ganado cuatro grandes tras haber cumplido 30 años (junto a Rosewall y Rod Laver).

¿Cuál es la receta para tocar la excelencia camino de los 40 años? El primer ingrediente es la pasión que siente por el juego. Mientras otras leyendas lo dejaron antes, como el sueco Bjorn Borg, que se retiró con 26 años a principios de los 80 mermado por las exigencias del circuito, Federer parece disfrutar como un juvenil.

Este domingo explicó cómo hace para mantener la ambición: “No jugando demasiado, teniendo un gran equipo a mi alrededor. Mi mujer en particular, sin su apoyo, no jugaría hace mucho tiempo. Ella me apoya mucho y hace un gran trabajo con los niños. Esta vida no podría ser sin ella”.